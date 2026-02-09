AFP
Il Manchester City vince a Liverpool ma Guardiola non è del tutto soddisfatto: "Bisogna prendersi un caffè"
Un trionfo storico in un Anfield gremito
La vittoria del City è stata significativa per Guardiola, poiché è stata la sua prima ad Anfield davanti a un pubblico gremito da quando è entrato a far parte del club nel 2016. Anche se il City ha vinto per 4-1 nel Merseyside nel 2021, quella partita è stata giocata a porte chiuse a causa della pandemia, portando Guardiola a scherzare dicendo che "non conta" rispetto all'intensità di uno stadio pieno. Il risultato rappresenta una grande spinta per le aspirazioni al titolo del City, a sei punti dalla capolista Arsenal, infliggendo al contempo un duro colpo alle speranze del Liverpool di qualificarsi per la Champions League.
La partita stessa è stata caratterizzata da due tempi molto diversi. Il City ha dominato i primi 45 minuti con 10 tiri contro i 3 del Liverpool, ma non è riuscito a capitalizzare le occasioni create, finendo per andare in svantaggio a causa di uno spettacolare calcio di punizione da 30 metri di Dominik Szoboszlai nel secondo tempo. Di fronte a un'atmosfera ostile e a un goal di svantaggio, il City ha dimostrato una notevole resilienza: il pareggio di Bernardo Silva ha preparato il terreno per il gola della vittoria al 93', quando Erling Haaland ha trasformato il rigore concesso dopo il fallo di Alisson su Matheus Nunes.
- Getty Images Sport
Guardiola chiede un "caffè" per i suoi
Nonostante l'euforia per la rimonta nel finale, Guardiola si è concentrato, come suo solito, sugli aspetti in cui la sua squadra ha peccato. Ha espresso frustrazione per la mancanza di freddezza dei suoi giocatori quando raggiungevano l'area avversaria, suggerendo che fossero troppo affrettati nelle decisioni. Il tecnico ha sottolineato che l'eccezionale prestazione della sua squadra nel primo tempo è stata compromessa dall'incapacità di mantenere la calma nell'ultimo terzo di campo, consentendo al Liverpool di restare in partita e alla fine di passare in vantaggio.
"Il primo tempo è stato eccezionale, ma molte volte non siamo abbastanza calmi nell'ultimo terzo di campo, ci vorrebbe un po' più di calma per prendere le decisioni giuste", ha detto Guardiola. "In area di rigore bisogna prendersi un caffè, sia come difensore che come attaccante, e noi siamo così in tutte le azioni, arriviamo sempre un metro prima o un metro dopo, mai nel punto giusto".
Il capitano Bernardo guida la carica
Il catalizzatore della sopravvivenza del City in un ambiente ostile è stato il capitano Bernardo Silva, che Guardiola ha definito "uno dei migliori giocatori che abbia mai allenato". Mentre altre stelle lottavano con la già citata mancanza di compostezza, Silva è rimasto la guida della squadra, dando seguito al suo goal del pareggio con il passaggio decisivo che ha portato al rigore vincente. Guardiola ha sottolineato che l'intera squadra, compreso lui stesso, segue l'esempio dato dal centrocampista portoghese in termini di impegno e intelligenza.
Guardiola ha sottolineato come la leadership di Silva abbia aiutato la squadra a superare i momenti difficili dopo il goal di Szoboszlai, che aveva minacciato di compromettere il pomeriggio del City.
"Guidati dal nostro incredibile capitano Bernardo, lo seguiamo, anch'io lo seguo", ha aggiunto l'allenatore. "Perché quando un giocatore mette sempre la squadra al primo posto e dà l'esempio con le sue azioni, tutti lo seguono. Io per primo, e lui ha segnato il primo goal e ha fornito l'assist per il rigore a Matheus Nunes, e sì, alla fine abbiamo vinto, direi ad Anfield, dove è sempre così difficile. Sono felice per il risultato dei ragazzi, perché ce l'abbiamo fatta".
- Getty Images Sport
Un finale caotico e le implicazioni per la corsa al titolo
La partita si è conclusa in modo convulso quando Szoboszlai è stato espulso al 100° minuto a seguito di una controversa revisione VAR. L'incidente è avvenuto quando Rayan Cherki ha insaccato la palla nella porta vuota del City in contropiede; tuttavia, il goal è stato annullato dopo che gli arbitri hanno stabilito che Szoboszlai aveva negato una chiara occasione da gol, lasciando il Liverpool in inferiorità numerica.
Per il City, i tre punti sono fondamentali. Con 13 partite ancora da giocare, il distacco di sei punti dall'Arsenal sembra colmabile, soprattutto con la finale di Carabao Cup e le partite di Champions League all'orizzonte. Guardiola ha riconosciuto la difficoltà del compito che lo attende, affermando: "È ancora molto, considerando quanto sia forte l'Arsenal in tutti i reparti. È meglio così. Ho detto la stessa cosa, 13 partite sono tante in Premier League.
"La finale della Carabao Cup si avvicina, la Champions League è alle porte... ci sono tante partite", ha aggiunto Guardiola. "Infortuni e tante altre cose, e ogni squadra gioca per qualcosa: la qualificazione alla Champions League, all'Europa League, alla Conference League o per non retrocedere.
Ogni partita, le ultime 10 secondo la mia esperienza, non sono drammatiche, ma molto difficili. L'importante è cercare di esserci, migliorare perché il secondo tempo non è stato abbastanza buono, e la partita che abbiamo giocato contro il Tottenham non è stata abbastanza buona per conquistare i tre punti.
Oggi potrebbe succedere lo stesso. Ma è una squadra giovane e forse nel prossimo futuro potremo migliorare in tal senso".
