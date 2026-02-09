Il Manchester City vince a Liverpool ma Guardiola non è del tutto soddisfatto: "Bisogna prendersi un caffè"

La vittoria del City è stata significativa per Guardiola, poiché è stata la sua prima ad Anfield davanti a un pubblico gremito da quando è entrato a far parte del club nel 2016. Anche se il City ha vinto per 4-1 nel Merseyside nel 2021, quella partita è stata giocata a porte chiuse a causa della pandemia, portando Guardiola a scherzare dicendo che "non conta" rispetto all'intensità di uno stadio pieno. Il risultato rappresenta una grande spinta per le aspirazioni al titolo del City, a sei punti dalla capolista Arsenal, infliggendo al contempo un duro colpo alle speranze del Liverpool di qualificarsi per la Champions League.

La partita stessa è stata caratterizzata da due tempi molto diversi. Il City ha dominato i primi 45 minuti con 10 tiri contro i 3 del Liverpool, ma non è riuscito a capitalizzare le occasioni create, finendo per andare in svantaggio a causa di uno spettacolare calcio di punizione da 30 metri di Dominik Szoboszlai nel secondo tempo. Di fronte a un'atmosfera ostile e a un goal di svantaggio, il City ha dimostrato una notevole resilienza: il pareggio di Bernardo Silva ha preparato il terreno per il gola della vittoria al 93', quando Erling Haaland ha trasformato il rigore concesso dopo il fallo di Alisson su Matheus Nunes.