La partita è stata molto combattuta e ha messo in luce le difficoltà che Carrick deve affrontare nel suo ruolo temporaneo. Lo United è arrivato nella capitale pieno di fiducia, ma ha trovato un West Ham determinato a lottare per la permanenza in Premier League. Gli Hammers hanno difeso con un blocco basso e disciplinato che ha frustrato a lungo il talento offensivo degli ospiti, negando a Ilett la gioia che aveva pianificato per mesi.

Il risultato di parità è stato sbloccato all'inizio del secondo tempo, quando Tomas Soucek è entrato in area di rigore per finalizzare un cross di Jarrod Bowen, stupendo i tifosi in trasferta e lasciando Ilett in silenzio durante la sua diretta streaming. Lo United ha faticato a trovare una risposta, con Carrick che ha inserito dei sostituti nel disperato tentativo di mantenere viva la serie di vittorie consecutive.

L'intervento tardivo di Benjamin Sesko ha salvato un punto e mantenuto intatto il record di imbattibilità di Carrick, ma per The United Strand il pareggio è stato come una sconfitta. Il punto non è servito a confortare Ilett, i cui capelli sono ormai diventati un simbolo visivo dell'incapacità dello United di mettere insieme una serie di risultati positivi nelle ultime due stagioni.