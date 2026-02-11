Getty Images Sport
Il Manchester City prende in giro lo United Strand con un post su Erling Haaland, mentre la trovata virale sui capelli continua dopo che il Manchester United ha perso punti contro il West Ham.
L'amministrazione comunale rigira il coltello nella piaga dopo la fine della serie positiva
L'account social ufficiale della città negli Stati Uniti non ha perso tempo nel versare benzina sul fuoco dei tifosi dello United dopo il pareggio per 1-1 con il West Ham martedì sera. Se il risultato è stato una battuta d'arresto per la squadra di Michael Carrick, è stato devastante a livello personale per il creatore di contenuti Ilett, noto online come "The United Strand", la cui sfida virale di farsi crescere i capelli fino a quando lo United non avesse vinto cinque partite consecutive è destinata a protrarsi.
Pochi istanti dopo il fischio finale che ha confermato che la serie di vittorie dello United si era fermata a quattro partite, l'account @ManCityUS ha pubblicato una foto dell'attaccante Erling Haaland con i suoi lunghi capelli biondi che gli ricadono sulle spalle. La didascalia era semplice ma tagliente: "Non c'è niente di male nel farsi crescere i capelli".
Continua l'attesa di 500 giorni per un taglio di capelli
Il contesto alla base di questa provocazione risale all'ottobre 2024. Ilett, un tifoso ventinovenne dello United, aveva promesso che non si sarebbe tagliato i capelli fino a quando lo United non fosse riuscito a mettere insieme cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni. Quello che inizialmente sembrava un compito fattibile si è trasformato in una maratona estenuante, dato che la squadra faticava a trovare continuità sotto la precedente gestione.
All'approssimarsi dello scontro di martedì al London Stadium, il traguardo era finalmente in vista. Lo United aveva vinto quattro partite consecutive sotto la guida dell'allenatore ad interim Carrick, sconfiggendo City, Arsenal, Fulham e Tottenham, il che significava che una vittoria sugli Hammers avrebbe permesso a Ilett di andare dal barbiere per la prima volta in quasi 500 giorni.
Migliaia di spettatori si sono sintonizzati sul suo live streaming "watchalong", aspettandosi di vedere finalmente completata la sfida. Invece, hanno assistito a un'altalena di emozioni che si è conclusa con la disperazione. "È stata una partita strana", ha detto Ilett ai suoi spettatori, visibilmente demoralizzato al fischio finale. La sfida ora si azzera, il che significa che dovrà affrontare la prospettiva di molti altri mesi con i suoi capelli lunghi, a meno che lo United non riesca a trovare un improvviso scatto di forma costante.
Il West Ham rovina la festa
La partita è stata molto combattuta e ha messo in luce le difficoltà che Carrick deve affrontare nel suo ruolo temporaneo. Lo United è arrivato nella capitale pieno di fiducia, ma ha trovato un West Ham determinato a lottare per la permanenza in Premier League. Gli Hammers hanno difeso con un blocco basso e disciplinato che ha frustrato a lungo il talento offensivo degli ospiti, negando a Ilett la gioia che aveva pianificato per mesi.
Il risultato di parità è stato sbloccato all'inizio del secondo tempo, quando Tomas Soucek è entrato in area di rigore per finalizzare un cross di Jarrod Bowen, stupendo i tifosi in trasferta e lasciando Ilett in silenzio durante la sua diretta streaming. Lo United ha faticato a trovare una risposta, con Carrick che ha inserito dei sostituti nel disperato tentativo di mantenere viva la serie di vittorie consecutive.
L'intervento tardivo di Benjamin Sesko ha salvato un punto e mantenuto intatto il record di imbattibilità di Carrick, ma per The United Strand il pareggio è stato come una sconfitta. Il punto non è servito a confortare Ilett, i cui capelli sono ormai diventati un simbolo visivo dell'incapacità dello United di mettere insieme una serie di risultati positivi nelle ultime due stagioni.
Il Bayern si unisce al coro
Il City non è stato l'unico gigante europeo a prendere in giro la sfortuna del tifoso. Anche l'account in lingua inglese del Bayern Monaco ha colto l'occasione per interagire, rispondendo alla vicenda con un post ironico.
"C'è ancora tempo per diventare un tifoso del Bayern Monaco", ha twittato il club tedesco, accompagnando il messaggio con un'emoji a forma di forbici, suggerendo scherzosamente che passare a tifare per i campioni della Bundesliga potrebbe essere il modo più veloce per rimettersi in forma.
Anche Carrick era consapevole della posta in gioco prima della partita. Nella conferenza stampa pre-partita, il tecnico dello United ha ammesso che i suoi figli gli avevano parlato della sfida. "Posso dire di esserne consapevole, sì. I miei figli me ne hanno parlato", ha detto Carrick. Sfortunatamente per Ilett, la consapevolezza del manager non si è tradotta nella quinta vittoria necessaria per porre fine alla saga.
