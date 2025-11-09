Pubblicità
Il Manchester City ospita il Liverpool, Haaland avverte i Reds: “Non sono mai stato meglio”

Il bomber norvegese si prepara per il big match dell’undicesimo turno di Premier League: in campionato ha già segnato 13 goal in 10 partite.

L'attaccante del Manchester City Erling Haaland ha lanciato un minaccioso avvertimento ai campioni della Premier League del Liverpool in vista dello scontro in programma all'Etihad Stadium.

Il campione norvegese ha spiegato che sta mostrando "la versione migliore di sé stesso" e che sta vivendo un grande momento di forma. 

Haaland ha segnato 18 reti in 14 presenze in tutte le competizioni con il City in questa stagione e ora ha nel mirino la squadra di Arne Slot.

  • GARA AD ALTA TENSIONE ALL'ETIHAD

    Entrambe le squadre hanno avuto un inizio di stagione altalentante e questo anche perché diversi tra i nuovi arrivati hanno impiegato tempo per integrarsi nelle loro nuove squadre.

    Il loro andamento incostante ha permesso all'Arsenal di accelerare nella corsa che conduce al titolo di campioni della Premier League. 

    Il match in programma all'Etihad assume inoltre un significato ancora più importante dopo che la squadra di Mikel Arteta è stata bloccata su pari in trasferta dal Sunderland, dando al City la possibilità di ridurre il distacco a quattro punti prima della pausa per gli impegni delle Nazionali.

  • Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    HAALAND STA VOLANDO

    Haaland sta attraversando un momento di forma fenomenale.

    Ha segnato 27 goal in sole 17 partite tra club e nazionale, e i 13 siglati in Premier League in 10 partite lo collocano in cima alla classifica dei marcatori del torneo. All'inizio di questa stagione è anche diventato il giocatore più veloce a raggiungere i 50 gol in Champions League in 49 partite: per fare un confronto, a Lionel Messi sono servite 66 partite per raggiungere lo stesso traguardo. 

    Il calciatore norvegese ha dichiarato: "Sento che questa è la versione migliore di me, non mi sono mai sentito meglio di adesso. Per mantenermi in forma, mantengo la mente concentrata, mi riprendo bene, faccio le cose giuste a casa, mangio le cose giuste, mi concentro quando devo sul campo e quando sono a casa, mi rilasso il più possibile per rimanere equilibrato".

  • "IL LIVERPOOL UNA SQUADRA FANTASTICA"

    Il City affronta un Liverpool che punta a dimostrare che il recente momento di crisi è ormai superato grazie. 

    I Reds hanno attraversato un periodo difficile, perdendo sei partite su sette nelle ultime settimane, ma le vittorie casalinghe contro l'Aston Villa e il Real Madrid hanno dato ai tifosi a speranza che la squadra abbia superato le recenti difficoltà. 

    Haaland, parlando proprio del Liverpool, ha usato parole importanti per la squadra di Slot: "Penso che sia una squadra davvero solida, sono i campioni della Premier League, quindi sono una squadra fantastica e hanno tanti ottimi giocatori. Non credo che abbiano molti punti deboli - hanno avuto qualche difficoltà qua e là - ma parliamo di una compagine forte e completa, cosa questa che la rende tra le favorite in Premier League. Sono i campioni, giocano con il distintivo d'oro sulla manica, quindi sarà una partita difficile. Hanno speso molti soldi in estate, quindi cosa si può dire? Non credo che abbiano molti punti deboli".

  • Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    "PENSIAMO SOLO A NOI STESSI"

    Nonostante un avvio non indimenticabile, il City è ancora in corsa per il titolo di campioni della Premier League. La squadra di Pep Guardiola ha chiuso la scorsa stagione senza trofei, il che ha portato a un rinnovamento della rosa. 

    Haaland ha parlato delle ambizioni della sua squadra e ha esortato i compagni a rimanere concentrati su se stessi, piuttosto che pensare alle altre squadre.

    "Non dovremmo pensare troppo agli altri e concentrarci solo su noi stessi. Migliorare insieme sul campo come squadra e migliorare individualmente è la cosa migliore per noi e, alla fine, cercare di vincere partita dopo partita".

