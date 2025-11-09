Il Manchester City ospita il Liverpool, Haaland avverte i Reds: “Non sono mai stato meglio”

Il City affronta un Liverpool che punta a dimostrare che il recente momento di crisi è ormai superato grazie.

I Reds hanno attraversato un periodo difficile, perdendo sei partite su sette nelle ultime settimane, ma le vittorie casalinghe contro l'Aston Villa e il Real Madrid hanno dato ai tifosi a speranza che la squadra abbia superato le recenti difficoltà.

Haaland, parlando proprio del Liverpool, ha usato parole importanti per la squadra di Slot: "Penso che sia una squadra davvero solida, sono i campioni della Premier League, quindi sono una squadra fantastica e hanno tanti ottimi giocatori. Non credo che abbiano molti punti deboli - hanno avuto qualche difficoltà qua e là - ma parliamo di una compagine forte e completa, cosa questa che la rende tra le favorite in Premier League. Sono i campioni, giocano con il distintivo d'oro sulla manica, quindi sarà una partita difficile. Hanno speso molti soldi in estate, quindi cosa si può dire? Non credo che abbiano molti punti deboli".