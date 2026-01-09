Il mal di piccole del Milan: dalla Cremonese al Genoa, 11 punti lasciati per strada

Quando il Milan si misura con un'avversaria sulla carta più abbordabile, spesso fallisce.
Se le vittorie contro Verona e Cagliari avevano scacciato il tabù, il pari di San Siro col Genoa ha riportato a galla il difetto stagionale dei ragazzi di Massimiliano Allegri.
Troppi inciampi contro le cosiddette 'piccole', troppi i punti lasciati per strada che avrebbero e potrebbero assumere un peso specifico cruciale nella corsa al vertice del Diavolo. Champions o Scudetto che sia, anche se Max dopo l'1-1 rimediato contro il Grifone ha colto l'ennesima occasione per mettere da parte le ambizioni tricolore.