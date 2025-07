Il Liverpool pensa ad Isak: l'alternativa è Ekitike

I Reds preparano un'offerta record per strappare il centravanti svedese al Newcastle. L'alternativa porta al francese dell'Eintracht Francoforte.

Grandi cambiamenti in vista in casa Liverpool. I Reds stanno cercando una sistemazione per Darwin Nunez, centravanti considerato in uscita dalla formazione campione d'Inghilterra con Arne Slot.

Il tecnico olandese ha chiesto alcuni nuovi innesti, anche per andare a sopperire alcune mancanze di formazione, e sta spingendo per strappare un profilo top ad una rivale.

La pista seguita dal Liverpool porta direttamente a Newcastle, ma potrebbe subire una deviazione verso la Germania.