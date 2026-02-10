Goal.com
Liverpool made wrong call selling Diaz & keeping Gakpo.jpgGetty/GOAL
James Westwood

Il Liverpool ha commesso un errore terribile vendendo Luis Diaz al Bayern Monaco e riponendo la propria fiducia nel monodimensionale Cody Gakpo.

I tifosi del Liverpool non hanno mai apprezzato appieno Luis Diaz. Anzi, la maggior parte di loro sembrava aver accolto con favore il trasferimento del colombiano al Bayern Monaco la scorsa estate, ritenendo che la sua cessione fosse necessaria per poter acquistare Florian Wirtz per 116 milioni di sterline (158 milioni di dollari), con Cody Gakpo ancora a disposizione per ricoprire il ruolo di prima scelta sulla fascia sinistra.

Arne Slot ha anche affermato che è stata la decisione giusta, dato che il Liverpool cercava di consolidare il successo del titolo della Premier League 2024-25. Wirtz era uno dei sette nuovi giocatori arrivati in seguito a una campagna acquisti da record, e Diaz era considerato sacrificabile.

"Mi mancherà molto, molto, molto anche la sua canzone, perché era forse una delle migliori canzoni che i nostri tifosi hanno dedicato a un giocatore", ha detto Slot dopo la conferma dell'addio di Diaz. "E naturalmente tutto ciò che ha contribuito alla nostra vittoria in campionato. Ma questo è anche ciò che siamo come club. Stiamo facendo grandi acquisti, lo abbiamo fatto negli ultimi anni. Ma questo club ha anche bisogno di recuperare fondi per portare a termine i trasferimenti che abbiamo già fatto".

Slot ha decisamente sottovalutato il ruolo di Diaz, che è stato il giocatore più importante del Liverpool nella fase finale dopo essere stato spostato nel ruolo di falso nove. Il Bayern ha acquistato un giocatore di livello mondiale all'apice della sua carriera per soli 65,5 milioni di sterline (89 milioni di dollari), ben consapevole dell'enorme colpo che si trattava.

"Luis Diaz è un giocatore con esperienza internazionale, qualità enormi, abilità straordinarie e grande affidabilità che aiuterà immediatamente la nostra squadra", ha dichiarato il direttore sportivo del Bayern, Max Eberl, sul sito ufficiale del club. "Siamo lieti di averlo portato al Bayern Monaco. Trasferimenti come questo funzionano quando tutti gli ingranaggi della macchina si incastrano perfettamente. I nostri tifosi possono aspettarsi di vedere un giocatore eccezionale".

Questa è la valutazione che Diaz meritava davvero, e nei suoi primi sette mesi all'Allianz Arena ha più che dimostrato di esserne all'altezza. Nel frattempo, il Liverpool è regredito da campione d'Inghilterra a contendente per la qualificazione all'Europa League, e Gakpo è stato il principale anello debole nell'ultimo terzo di campo. L'allontanamento di Diaz si è già ripercosso negativamente sui Reds, che non avrebbero mai dovuto sacrificarlo.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-CRYSTAL PALACEAFP

    Forza ispiratrice

    È importante sottolineare che Diaz ha effettivamente spinto per un trasferimento, ma solo dopo che le trattative per il rinnovo del contratto erano fallite. È chiaro che il Liverpool non lo ha fatto sentire apprezzato come avrebbe dovuto, perché non c'era alcun motivo calcistico valido per cui lui dovesse andarsene.

    Slot aveva riportato i Reds al vertice in Inghilterra, e sono usciti dalla Champions League solo dopo la sconfitta ai rigori negli ottavi di finale contro il Paris Saint-Germain, poi vincitore del torneo. Si parlava di una nuova dinastia ad Anfield, cosa che non sembrava affatto improbabile, e Diaz avrebbe dovuto ricevere lo status di intoccabile.

    Ha totalizzato 25 gol in 50 presenze in tutte le competizioni e, sebbene siano due in meno di quelli realizzati da Gakpo, sette di questi sono stati segnati nelle ultime 11 partite di Premier League del Liverpool. La squadra potrebbe non aver superato il traguardo se Diaz non fosse emerso come una forza così ispiratrice.

    Sia che giocasse in rotazione con Gakpo sulla sinistra o al centro, il calciatore colombiano ha sempre dato il meglio di sé, superando persino il capocannoniere Mohamed Salah, che sembrava aver esaurito le energie nelle ultime settimane della stagione.

  • Gakpo-DiazGetty/GOAL

    "Non c'è alcuna possibilità" che Gakpo sia migliore

    Diaz aveva anche giocato un ruolo chiave nella vittoria della FA Cup e nei successi consecutivi della Carabao Cup nell'era di Jurgen Klopp, diventando uno dei giocatori più elettrizzanti del calcio inglese. Era sconcertante che tutto ciò sembrasse essere stato dimenticato quando il Liverpool ha puntato su Wirtz come obiettivo prioritario per l'estate.

    Ancora più imperdonabile è stato il fatto che Gakpo sia stato immediatamente anteposto a Diaz nella gerarchia della squadra dopo l'arrivo di Wirtz. Non lasciatevi ingannare dalle statistiche del primo anno di Slot alla guida dell'Anfield: il gioco dell'olandese non è all'altezza di quello di Diaz.

    Mentre Diaz era essenziale per il gioco pressante del Liverpool e seminava il caos con i suoi dribbling imprevedibili e i suoi passaggi incisivi, Gakpo è un attaccante monodimensionale che troppo spesso scompare. L'ex giocatore del PSV non vanta la stessa velocità di Diaz né la sua forza fisica, ed è troppo dipendente dal suo piede destro, il che rende facile per i difensori costringerlo in posizioni sfavorevoli.

    Gakpo non avrebbe mai potuto superare questi difetti a lungo termine, nonostante la sua impressionante precisione sotto porta e la sua qualità tecnica. Infatti, nonostante abbia aperto la stagione con quattro gol e tre assist nelle prime 13 partite, la tendenza di Gakpo a entrare e uscire dalle partite stava chiaramente ostacolando la fluidità del Liverpool.

    La leggenda del Manchester United Rio Ferdinand lo ha osservato, dicendo nel suo podcast di ottobre: "Penso che la partenza di Diaz non sia stata una buona mossa. Diaz è un giocatore di alto livello. Lasciandolo andare, l'hanno sostituito con qualcuno di meglio? Gakpo è migliore? Direi di no, assolutamente no. Non stanno funzionando, non stanno giocando bene".

  • Gakpo LiverpoolGetty

    Ritirarsi di fronte alle avversità

    Arriviamo ai giorni nostri, e quei problemi persistono per il Liverpool. La sconfitta casalinga per 2-1 contro il Manchester City domenica ha lasciato gli uomini di Slot al sesto posto in classifica, con ben 17 punti di distacco dalla capolista Arsenal e quattro dalla zona qualificazione alla Champions League.

    Gakpo ha registrato solo 30 tocchi in 85 minuti di gioco ad Anfield, senza riuscire a tirare in porta e perdendo otto volte il possesso palla. In breve, è stato l'emblema dell'inefficacia, continuando una tendenza preoccupante, e alcuni dirigenti del Liverpool potrebbero rimpiangere la decisione di aver legato il calciatore olandese a un nuovo contratto quinquennale ad agosto.

    Si sa esattamente cosa succederà ogni volta che Gakpo riceverà la palla: taglierà verso l'interno e si ritroverà circondato, interrompendo qualsiasi slancio il Liverpool possa avere. Gli manca l'immaginazione e l'esplosività che hanno reso Diaz una risorsa così unica.

    A questo punto, Slot farebbe meglio a dare spazio al diciassettenne Rio Ngumoha invece di insistere con Gakpo. Sta crollando di fronte alle avversità e il Liverpool non può permettersi di portare con sé passeggeri inutili mentre cerca di salvare quella che finora è stata una stagione disastrosa.

  • Luis Diaz (FC Bayern)Getty Images

    "Un vero e proprio turbine"

    In netto contrasto, Diaz sta prosperando nel suo nuovo ambiente a Monaco. L'ex asso del Porto ha collezionato un totale di 32 gol e assist nelle sue prime 30 presenze con il Bayern, cinque dei quali realizzati contro l'Hoffenheim nel fine settimana.

    Diaz ha conquistato i due rigori trasformati da Harry Kane e ha segnato una tripletta, contribuendo alla vittoria per 5-1 del Bayern contro la terza classificata della Bundesliga. È stata una prestazione quasi perfetta, come poche altre viste nei cinque campionati europei più importanti in questa stagione, e il suo terzo gol è stato particolarmente brillante: Diaz ha superato il suo marcatore al limite dell'area e ha piazzato la palla nell'angolo più lontano con precisione millimetrica.

    "È un giocatore fantastico, sono davvero felice di giocare con lui", ha detto Kane alla ESPN quando gli è stato chiesto di Diaz dopo la partita, avendo instaurato un rapporto immediato con il colombiano. "È stato una minaccia per tutta la partita, sa allargarsi e mettere in difficoltà i difensori nell'uno contro uno, sa entrare in area, sa andare sulla fascia e arrivare nelle zone pericolose. L'ho detto quando è arrivato, entra nell'area piccola, arriva in quelle zone dove basta spingere la palla in rete per segnare gol importanti, e lo avete visto anche oggi".

    Il CEO del Bayern Jan-Christian Dreesen ha aggiunto al canale mediatico del club: "Ci stiamo davvero godendo Luis Diaz, è un vero e proprio tornado". Una descrizione azzeccata per Diaz, il cui dinamismo ha portato la squadra di Vincent Kompany a un altro livello.

  • Diaz-OliseGetty

    Alla Ribéry

    Il Bayern è sulla buona strada per mantenere il titolo della Bundesliga, con sei punti di vantaggio sul Borussia Dortmund in vetta alla classifica, e ha dimostrato le sue credenziali in Champions League battendo facilmente Chelsea e PSG nella fase a gironi, con Diaz che ha segnato una doppietta contro questi ultimi. Si è anche qualificato per i quarti di finale della DFB-Pokal, con la possibilità di conquistare tutti i trofei in palio se il suo attacco continuerà a funzionare così bene.

    Diaz, Kane e Michael Olise hanno tutte le carte in regola per diventare un trio storico che un giorno potrebbe affiancarsi al famoso "MSN" del Barcellona e al "BBC" del Real Madrid. Kane è il protagonista principale del Bayern, ma Diaz e Olise sono stati paragonati al leggendario duo che ha guidato il club al successo tra il 2010 e il 2020.

    Eberl ha dichiarato a Sky Sports Germania il mese scorso: "Quando vedo la posizione e le mosse di Michael, mi ricorda Arjen Robben. È una sorta di nuovo Robben. Delicato, elegante. E con Lucho dall'altra parte, abbiamo un giocatore simile a Franck Ribéry, un creatore di caos. La nostra coppia di ali è straordinaria".

    Secondo le sue stesse parole, Diaz aveva un "legame speciale" con Salah al Liverpool, e sembra che lo abbia replicato con Olise. Il loro gioco sulle fasce invertite è stato un piacere da guardare, con Olise che ha fornito il controllo per completare l'abilità di Diaz nel causare scompiglio, e il loro risultato finale sta già rivaleggiando con quello della cosiddetta coppia "Robbery".

    Le somiglianze tra Ribery e Diaz sono però particolarmente sorprendenti. Anche Ribery era un fuoriclasse in grado di aprire le partite in un batter d'occhio, e le sue qualità di combattente senza palla erano un esempio per il resto della squadra. Univa un'abilità mozzafiato a una feroce determinazione, e Diaz è fatto della stessa pasta. Al suo apice, Ribery era inarrestabile ed è stato estremamente sfortunato a non vincere il Pallone d'Oro; forse Diaz potrà realizzare ciò che il francese non è riuscito a fare.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-TRAININGAFP

    "Errore madornale"

    Come deve desiderare Slot di poter ancora contare su Diaz adesso. È un giocatore decisivo che ama chiudere gli avversari tanto quanto sfondare la difesa avversaria, e Gakpo non avrebbe mai dovuto essere messo su un piedistallo più alto.

    Il Liverpool sta pagando a caro prezzo il suo terribile errore. Un altro esempio lampante di come il loro attacco abbia vacillato è arrivato nella sconfitta per 2-1 contro il Chelsea all'inizio della stagione, che ha lasciato Gary Neville "davvero deluso" nel suo commento su Sky Sports. "I centrocampisti e gli attaccanti sono stati assolutamente inutili", ha detto l'ex difensore dell'Inghilterra e dello United. "Stavano regalando la palla in modo incredibile. Gakpo, Salah, che spreco".

    L'ex attaccante del Liverpool Daniel Sturridge ha poi individuato il problema principale nello studio di Sky Sports: "Luis Diaz è una grande perdita per me. Se si guarda al Liverpool dell'anno scorso e al modo in cui pressava, penso che fosse lui a impostare il pressing nella linea dei tre attaccanti. Per me, Luis Diaz, con la sua tenacia con la palla e la sua voglia di recuperarla per la sua squadra, ha portato al Liverpool qualcosa che ora manca.

    "Si sacrificava in difesa. Questo è ciò che devono capire ora: chi in quell'attacco è disposto a sacrificarsi un po'. In un trio d'attacco ci deve sempre essere qualcuno che dice: 'Non mi interessano le statistiche'. Non sono sicuro che l'allenatore sappia cosa fare".

    Slot non ha ancora trovato un modo per compensare la perdita di Diaz, che nel suo ultimo anno ad Anfield ha incarnato lo spirito di squadra incrollabile all'interno dello spogliatoio. Il Liverpool dovrà puntare su un sostituto adeguato per recuperare quella forza nel 2026-27, perché Gakpo semplicemente non è all'altezza del compito.

    Tradotto automaticamente da GOAL-e

