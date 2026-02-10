Il Liverpool ha commesso un errore terribile vendendo Luis Diaz al Bayern Monaco e riponendo la propria fiducia nel monodimensionale Cody Gakpo.

Arne Slot ha anche affermato che è stata la decisione giusta, dato che il Liverpool cercava di consolidare il successo del titolo della Premier League 2024-25. Wirtz era uno dei sette nuovi giocatori arrivati in seguito a una campagna acquisti da record, e Diaz era considerato sacrificabile.

"Mi mancherà molto, molto, molto anche la sua canzone, perché era forse una delle migliori canzoni che i nostri tifosi hanno dedicato a un giocatore", ha detto Slot dopo la conferma dell'addio di Diaz. "E naturalmente tutto ciò che ha contribuito alla nostra vittoria in campionato. Ma questo è anche ciò che siamo come club. Stiamo facendo grandi acquisti, lo abbiamo fatto negli ultimi anni. Ma questo club ha anche bisogno di recuperare fondi per portare a termine i trasferimenti che abbiamo già fatto".

Slot ha decisamente sottovalutato il ruolo di Diaz, che è stato il giocatore più importante del Liverpool nella fase finale dopo essere stato spostato nel ruolo di falso nove. Il Bayern ha acquistato un giocatore di livello mondiale all'apice della sua carriera per soli 65,5 milioni di sterline (89 milioni di dollari), ben consapevole dell'enorme colpo che si trattava.

"Luis Diaz è un giocatore con esperienza internazionale, qualità enormi, abilità straordinarie e grande affidabilità che aiuterà immediatamente la nostra squadra", ha dichiarato il direttore sportivo del Bayern, Max Eberl, sul sito ufficiale del club. "Siamo lieti di averlo portato al Bayern Monaco. Trasferimenti come questo funzionano quando tutti gli ingranaggi della macchina si incastrano perfettamente. I nostri tifosi possono aspettarsi di vedere un giocatore eccezionale".

Questa è la valutazione che Diaz meritava davvero, e nei suoi primi sette mesi all'Allianz Arena ha più che dimostrato di esserne all'altezza. Nel frattempo, il Liverpool è regredito da campione d'Inghilterra a contendente per la qualificazione all'Europa League, e Gakpo è stato il principale anello debole nell'ultimo terzo di campo. L'allontanamento di Diaz si è già ripercosso negativamente sui Reds, che non avrebbero mai dovuto sacrificarlo.