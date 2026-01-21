Il Liverpool deve cambiare marcia: se i Reds non miglioreranno Slot rischierà l’esonero

Al di fuori del mondo sempre tossico dei social media, non troverete nessun tifoso del Liverpool che voglia davvero vedere Slot esonerato. Quello per l'olandese è un affetto sincero, legato non solo al trionfo in campionato della scorsa stagione, ma anche al modo dignitoso con cui ha gestito un'estate davvero traumatica per il club.
C'è anche la consapevolezza che gli è stata data una brutta mano. Slot, ricordiamo, è stato volutamente definito "allenatore capo" del Liverpool, non "manager", il che significa che non è responsabile della scandalosa carenza di difensori centrali nella sua squadra. Tuttavia, anche gli uomini mercato del Liverpool potrebbero aver dato priorità a cose sbagliate la scorsa stata, la squadra sembra molto meno della somma delle sue parti, e questo per Slot.
In nessun momento di questa stagione sembra che sia riuscito a trovare il giusto equilibrio. All'inizio della stagione, la squadra è ha giocato troppe partite caotiche. Ora, i tifosi sono costretti ad assistere a noiosi pareggi ogni settimana e la cosa preoccupante è che Slot non sembra affatto vicino a ritrovare la sua formula vincente. A questo punto, non ha altra scelta che reinserire Mohamed Salah nella formazione titolare per la partita di Champions League contro il Marsiglia.
Il rapporto tra i due potrebbe essere ancora teso, ma in questo momento Slot ha bisogno di Salah più di quanto Salah abbia bisogno di Slot, perché il Liverpool semplicemente non ha abbastanza goleador in rosa per potersi permettere di lasciare in panchina il suo giocatore più prolifico. L'inserimento del campione egiziano potrebbe creare problemi dal punto di vista del pressing, ma spetta a Slot risolverli per salvare sia la stagione del Liverpool che il suo posto di lavoro.
Naturalmente ha ancora un po' di credito, ma sta finendo rapidamente, perché i tifosi non sono solo frustrati, stanno perdendo la fiducia. Hanno bisogno di qualcosa a cui aggrapparsi e, se non è una buona annata in coppa, deve esserci una prova concreta del fatto che la prossima stagione sarà migliore.
In questo contesto, la situazione ad Anfield non riguarda più solo i risultati. Se le prestazioni non miglioreranno, i fischi diventeranno così forti che né Slot né i suoi datori di lavoro potranno ignorarli.