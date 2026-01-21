Pubblicità
Arne Slot Liverpool GFXGOAL
Mark Doyle

Il Liverpool deve cambiare marcia: se i Reds non miglioreranno Slot rischierà l’esonero

Il Liverpool è imbattuto da 12 partite, ma i tifosi stanno perdendo fiducia in Arne Slot, come sottolineato dai fischi che hanno accolto il pareggio di sabato con il Burnley.

I fischi che hanno accolto la fine della partita giocata sabato ad Anfield sono stati forti e chiari, ma non per Arne Slot. "Nella mia testa", ha detto l'allenatore del Liverpool, "non erano fischi". E forse ha ragione. Forse i tifosi ospiti stavano dicendo "Boo-urnley"?! Ovviamente, non è il momento di fare riferimenti maldestri o battute stupide. La situazione al Liverpool è innegabilmente assurda (una serie di 12 partite senza sconfitte è mai stata accolta così male?!), ma per i tifosi non è affatto divertente.

Entrare ad Anfield è difficile in questi giorni, ma vedere la squadra di Slot faticare a superare i blocchi difensivi si sta rivelando ancora più difficile e, come sottolineato dai fischi, una parte significativa del pubblico non è più disposta a rimanere in silenzio.

Vogliono risvegliare i Reds dal loro torpore perché la squadra che ha vinto il titolo lo scorso anno sta andando sonnambula verso una stagione senza trofei e, se Slot non farà presto qualcosa al riguardo, i fischi finiranno per lasciare il posto alle richieste di un cambio di allenatore.

    "QUALCOSA NON VA"

    Per correttezza nei confronti di Slot, va detto che almeno ha riconosciuto la frustrazione dei tifosi per il pareggio per 1-1 con il Burnley, insistendo sul fatto che era un sentimento condiviso non solo da lui, ma da tutti i suoi giocatori.

    "Dobbiamo dare loro credito per come hanno difeso - ha detto l'olandese ai giornalisti nella conferenza stampa post-partita - Hanno respinto i palloni sulla linea e hanno fatto tutto ciò che un allenatore del Burnley vorrebbe vedere. I loro giocatori hanno cercato di fare di tutto per impedirci di segnare. Ma se noi, come Liverpool, non siamo più delusi per aver pareggiato in casa contro il Burnley, allora c'è qualcosa che non va".

    Tuttavia, questo è ormai evidente da tempo.

    "SUBENTRATA LA NOIA"

    Il Liverpool è fortunato ad essere quarto in Premier League, considerando che ha vinto solo cinque delle ultime 17 partite. È una serie di risultati deludenti che ha suscitato paragoni con il famigerato ciclo di Roy Hodgson come allenatore, e non solo per il misero bottino di punti (21 su 51 possibili).

    Ci sono anche innegabili somiglianze nello stile di gioco, che sta mettendo a dura prova la pazienza dei tifosi.

    Come ha scritto l'ex centrocampista Jan Molby nella sua ultima rubrica: "Continuo a farmi la stessa domanda ogni settimana. Qual è il prossimo passo? Cosa si sta costruendo qui? In parte è senza dubbio il retaggio degli anni di Klopp. Per quasi un decennio, l'intensità e il caos sono stati la nostra identità. Anche nelle giornate negative, eravamo emozionanti.

    Ora è subentrata la noia, e non avrei mai pensato di dirlo guardando il Liverpool. Mi sono ritrovato a distrarmi durante le partite, e questo la dice lunga".

    WIRTZ STA DIMOSTRANDO IL SUO VALORE

    Sabato ci sono stati almeno alcuni motivi di entusiasmo. Florian Wirtz, ad esempio, è stato ancora una volta una gioia per gli occhi e ora sta si sta prendendo una rivincita su coloro che lo avevano rapidamente dato per spacciato dopo un inizio deludente ad Anfield. Il goal con cui ha sbloccato il risultato è stato una chiara dimostrazione della sua crescente fiducia in se stesso.

    Durante quei primi mesi difficili, Wirtz era sembrato quasi riluttante a tirare in porta. Ora, però, ha segnato quattro goal nelle ultime sei partite in tutte le competizioni, e la sua crescente influenza sul gioco offensivo del Liverpool è stata ulteriormente sottolineata dal fatto che nessun altro giocatore ha effettuato più passaggi nella trequarti avversaria (60) contro il Burnley. È stato un vero peccato che Cody Gakpo non sia riuscito a concretizzare dopo un'esibizione esaltante della consapevolezza e della rapidità di Wirtz in un'area di rigore affollata.

    "Il rapporto con i compagni di squadra è davvero ottimo ora, ci capiamo meglio in campo - ha detto il calciatore della nazionale tedesca - Questo mi dà più fiducia e rende il gioco più divertente. Mi sento bene in campo". E questo è evidente non solo nelle sue prestazioni, ma anche nel suo comportamento generale. Sembra che il peso del costo del suo trasferimento in estate sia stato finalmente alleggerito.

    I TERZINI STANNO TROVANDO IL LORO EQUILIBRIO

    Anche Milos Kerkez e Jeremie Frimpong, che come Wirtz arrivati in estate, hanno dimostrato per la prima volta in questa stagione il potenziale che possono esprimere quando vengono da esterni di una difesa a quattro.

    I due terzini hanno creato ben 10 occasioni da goal e è stato particolarmente incoraggiante vedere il tanto criticato Kerkez iniziare finalmente a mostrare quel dinamismo che aveva convinto il Liverpool a ingaggiarlo dal Bournemouth la scorsa estate. Neutralizzare Bukayo Saka nel per 0-0 della scorsa settimana contro l'Arsenal ha ovviamente fatto miracoli per il suo morale.

    Tuttavia, mentre i singoli giocatori stanno sicuramente migliorando, la squadra di Slot non sta certamente facendo lo stesso.

    IL CIRCOLO VIZIOSO DELL'INSICUREZZA

    Dopo il quarto pareggio consecutivo del Liverpool in Premier League, Slot ha sostenuto che i recenti risultati non riflettono "la crescita della squadra". Ma i tifosi non si lasciano ingannare.

    C'era la consapevolezza che Slot dovesse rafforzare la difesa, in particolare in trasferta, dopo le nove sconfitte in 12 partite in tutte le competizioni tra il 27 settembre e il 26 novembre. Tuttavia, nelle ultime sei settimane il Liverpool ha perso punti ad Anfield contro tutte le squadre neopromosse della Premier League, ed ha superato di misura solo il Wolverhampton, ultimo in classifica.

    In questo senso, non c'è stato nulla di sorprendente nel fatto che sabato i Reds abbiano permesso al Burnley di strappare un pareggio ad Anfield. Era prevedibile quanto lo schema di gioco del Liverpool o quanto Gakpo che tagliasse verso l'interno per tirare con il destro.

    C'era anche un'aria di inevitabilità nel pareggio del Burnley, perché più le partite del Liverpool si protraggono, più i giocatori diventano nervosi, e di conseguenza anche i tifosi, creando così un circolo vizioso di insicurezza. Il risultato finale è che le partite non sono più godute, ma sopportate, e questo non potrà durare a lungo.

    SLOT NON STA RITROVANDO LA FORMULA VINCENTE

    Al di fuori del mondo sempre tossico dei social media, non troverete nessun tifoso del Liverpool che voglia davvero vedere Slot esonerato. Quello per l'olandese è un affetto sincero, legato non solo al trionfo in campionato della scorsa stagione, ma anche al modo dignitoso con cui ha gestito un'estate davvero traumatica per il club.

    C'è anche la consapevolezza che gli è stata data una brutta mano. Slot, ricordiamo, è stato volutamente definito "allenatore capo" del Liverpool, non "manager", il che significa che non è responsabile della scandalosa carenza di difensori centrali nella sua squadra. Tuttavia, anche gli uomini mercato del Liverpool potrebbero aver dato priorità a cose sbagliate la scorsa stata, la squadra sembra molto meno della somma delle sue parti, e questo per Slot.

    In nessun momento di questa stagione sembra che sia riuscito a trovare il giusto equilibrio. All'inizio della stagione, la squadra è ha giocato troppe partite caotiche. Ora, i tifosi sono costretti ad assistere a noiosi pareggi ogni settimana e la cosa preoccupante è che Slot non sembra affatto vicino a ritrovare la sua formula vincente. A questo punto, non ha altra scelta che reinserire Mohamed Salah nella formazione titolare per la partita di Champions League contro il Marsiglia.

    Il rapporto tra i due potrebbe essere ancora teso, ma in questo momento Slot ha bisogno di Salah più di quanto Salah abbia bisogno di Slot, perché il Liverpool semplicemente non ha abbastanza goleador in rosa per potersi permettere di lasciare in panchina il suo giocatore più prolifico. L'inserimento del campione egiziano potrebbe creare problemi dal punto di vista del pressing, ma spetta a Slot risolverli per salvare sia la stagione del Liverpool che il suo posto di lavoro.

    Naturalmente ha ancora un po' di credito, ma sta finendo rapidamente, perché i tifosi non sono solo frustrati, stanno perdendo la fiducia. Hanno bisogno di qualcosa a cui aggrapparsi e, se non è una buona annata in coppa, deve esserci una prova concreta del fatto che la prossima stagione sarà migliore.

    In questo contesto, la situazione ad Anfield non riguarda più solo i risultati. Se le prestazioni non miglioreranno, i fischi diventeranno così forti che né Slot né i suoi datori di lavoro potranno ignorarli.

