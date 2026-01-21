Il Liverpool deve cambiare marcia: se i Reds non miglioreranno Slot rischierà l’esonero

I fischi che hanno accolto la fine della partita giocata sabato ad Anfield sono stati forti e chiari, ma non per Arne Slot. "Nella mia testa", ha detto l'allenatore del Liverpool, "non erano fischi". E forse ha ragione. Forse i tifosi ospiti stavano dicendo "Boo-urnley"?! Ovviamente, non è il momento di fare riferimenti maldestri o battute stupide. La situazione al Liverpool è innegabilmente assurda (una serie di 12 partite senza sconfitte è mai stata accolta così male?!), ma per i tifosi non è affatto divertente.

Entrare ad Anfield è difficile in questi giorni, ma vedere la squadra di Slot faticare a superare i blocchi difensivi si sta rivelando ancora più difficile e, come sottolineato dai fischi, una parte significativa del pubblico non è più disposta a rimanere in silenzio.

Vogliono risvegliare i Reds dal loro torpore perché la squadra che ha vinto il titolo lo scorso anno sta andando sonnambula verso una stagione senza trofei e, se Slot non farà presto qualcosa al riguardo, i fischi finiranno per lasciare il posto alle richieste di un cambio di allenatore.