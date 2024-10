Il Lipsia sulla strada della Juventus, Thiago Motta: “Vogliamo controllare il gioco”

Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, presenta la sfida con il Lipsia: “Non vogliamo subire il gioco degli avversari”.

Reduce dalla convincente vittoria ottenuta sul campo del Genoa in campionato, la Juventus torna a concentrarsi sulla Champions League.

Ad attenderla c’è la partita valida per la seconda giornata della ‘Fase campionato’ che la vedrà impegnata sul campo del Lipsia.

I bianconeri, che nel loro debutto in questa edizione della massima competizione europea per club si sono imposti per 3-1 sul PSV, scenderanno in campo sapendo che un ulteriore successo potrebbe rendere più in discesa la strada che conduce agli ottavi di finale.

Thiago Motta ha presentato la gara nella consueta conferenza stampa della vigilia.