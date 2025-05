Il Lecce reintegra Nicola Sansone per il finale di stagione: è stato inserito in lista “over 22”

Modifica nella lista “over 22” per il Lecce: la società giallorossa ha inserito Sansone, che potrà così dare il suo contributo nel finale di stagione.

Un rinforzo in più nella corsa salvezza del Lecce. Per queste ultime delicatissime sfide di campionato dove la formazione giallorossa si gioca la permanenza in Serie A, Marco Giampaolo potrà contare anche su Nicola Sansone.

Come comunicato ufficialmente dal Lecce con una nota sul proprio sito web, l’attaccante esterno classe 1991 è stato inserito in lista “over 22” al posto dell’infortunato Gaby Jean, che ha terminato anzitempo la sua stagione.

Sansone in questa stagione è stato praticamente sempre ai margini della rosa giallorossa, tanto che dopo il mercato di gennaio è finito fuori rosa.