Il gol "incredibile" dell'attaccante del Manchester United Benjamin Sesko contro il West Ham "non è sorprendente", afferma Michael Carrick.

Dopo la partita, Carrick ha subito sottolineato l'immensa difficoltà tecnica del gol del pareggio, sottolineando che la capacità di Sesko di realizzare tiri del genere è ben nota al club. Il manager ha insistito sul fatto che, sebbene il tiro fosse spettacolare, era esattamente quello che si aspettava dall'attaccante.

"È un tiro incredibile da quell'angolo, per generarlo, per centrare la porta, per finalizzarlo... è un gol straordinario", ha detto Carrick ai giornalisti. "Ben è capace di farlo. Lo ha sempre fatto. Non è che sia improvvisamente esploso sulla scena. Lo ha sempre fatto, ha dimostrato di saper segnare. Lo ha fatto anche durante gli allenamenti con noi.

"Non è una sorpresa, ad essere sinceri. Penso che sia quello che fa, è quello che sa fare bene".

Cerchi scommesse calcistiche più intelligenti? Ottieni anteprime di esperti, pronostici basati sui dati e approfondimenti vincenti con GOAL Tips su Telegram. Unisciti subito alla nostra community in continua crescita!