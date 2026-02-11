AFP
Il gol "incredibile" dell'attaccante del Manchester United Benjamin Sesko contro il West Ham "non è sorprendente", afferma Michael Carrick.
Pubblicità
Il dramma finale preserva l'imbattibilità iniziale di Carrick
Lo United sembrava destinato a una sconfitta pesante contro il West Ham, squadra a rischio retrocessione, fino a quando Sesko non ha regalato un momento magico nei minuti di recupero. I Red Devils avevano faticato a superare la difesa risoluta degli Hammers dopo essere andati in svantaggio per un gol di Tomas Soucek all'inizio del secondo tempo.
Con il cronometro che superava il 95° minuto e lo United che rischiava la prima sconfitta sotto la guida dell'allenatore ad interim, Sesko ha sfruttato un cross per superare il portiere con un tiro tecnicamente difficile da un angolo stretto. Il gol ha salvato un punto fondamentale, mantenendo lo United al quarto posto in Premier League e preservando l'imbattibilità di Carrick, anche se ha interrotto l'impressionante serie di quattro vittorie consecutive.
- AFP
Carrick non è sorpreso dalla magia di Sesko
Dopo la partita, Carrick ha subito sottolineato l'immensa difficoltà tecnica del gol del pareggio, sottolineando che la capacità di Sesko di realizzare tiri del genere è ben nota al club. Il manager ha insistito sul fatto che, sebbene il tiro fosse spettacolare, era esattamente quello che si aspettava dall'attaccante.
"È un tiro incredibile da quell'angolo, per generarlo, per centrare la porta, per finalizzarlo... è un gol straordinario", ha detto Carrick ai giornalisti. "Ben è capace di farlo. Lo ha sempre fatto. Non è che sia improvvisamente esploso sulla scena. Lo ha sempre fatto, ha dimostrato di saper segnare. Lo ha fatto anche durante gli allenamenti con noi.
"Non è una sorpresa, ad essere sinceri. Penso che sia quello che fa, è quello che sa fare bene".
Cerchi scommesse calcistiche più intelligenti? Ottieni anteprime di esperti, pronostici basati sui dati e approfondimenti vincenti con GOAL Tips su Telegram. Unisciti subito alla nostra community in continua crescita!
- PubblicitàPubblicità
Trovare il giusto equilibrio in attacco
Sesko non ha iniziato la partita al London Stadium, con Carrick che ha deciso di mantenere la formula offensiva che aveva portato a quattro vittorie consecutive prima di martedì sera. La decisione di lasciare in panchina un attaccante del calibro di Sesko è sempre un azzardo, ma Carrick ha spiegato che gestire la rotazione della squadra è fondamentale, dato il recente carico di lavoro intenso.
"È sempre una questione di equilibrio. I ragazzi che hanno giocato hanno fatto un ottimo lavoro", ha detto Carrick riguardo alla sua scelta. "Ben sta lavorando molto, è in un buon momento ed è pronto a dare il massimo. Di sicuro quando è entrato in campo ha fatto la differenza".
- Getty Images Sport
Un "grande momento" per la fiducia dell'attaccante
Il gol contro il West Ham segue una serie positiva per Sesko, e Carrick ritiene che il momento favorevole stia ora volgendo a favore dell'attaccante. I gol generano fiducia, e il manager ha suggerito che i recenti contributi di Sesko stanno gettando le basi affinché possa avere un impatto importante nell'ultimo terzo di stagione.
"L'ultimo gli avrà fatto un gran bene", ha osservato Carrick. "Stasera è stato un po' diverso, vista l'emozione della partita, ma è stato sicuramente un momento importante e significativo per lui e per noi".
Il risultato lascia il West Ham nella zona retrocessione, mentre lo United mantiene il quarto posto e segue l'Aston Villa, terzo, a soli due punti di distanza.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità