Il goal, la prova da leader, l’ovazione dello Stadium: Vlahovic si è ripreso la Juventus

La sensazione è che oggi, tra tutti i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti, Dusan Vlahovic sia probabilmente quello più in forma.

Il neo tecnico bianconero gli ha consegnato una maglia da titolare prima contro la Cremonese e poi contro lo Sporting, e la fiducia è stata ripagata con due prestazioni molto importanti.

Due prove fatte di lotta, sacrificio, botte date e prese, di palloni difesi spalle alla porta e di tante intuizioni che hanno aiutato in maniera evidente la squadra.

Un apporto fondamentale premiato anche dallo Stadium che non solo l’ha spinto ogni volta che ha preso palla, ma che l’ha salutato con un’autentica standing ovation all’83’, quando ha lasciato il campo.

Vlahovic è riuscito a riconquistare uno stadio con il quale in passato i rapporti non sono sempre stati idilliaci, e l’applauso con il quale ha risposto ai cori per lui ha tanto le sembianze di un’unione più forte che mai.

La sua stagione sembra essere realmente iniziata solo adesso, con un allenatore in panchina che ha sciolto ogni riserva e messo fine a quei ballottaggi che spesso si erano tradotti in panchine.

Chissà che non possa essere un nuovo inizio, nonché il capitolo di una storia che potrebbe anche rivelarsi più lungo di quanto, fino a pochi giorni fa, era lecito ipotizzare.