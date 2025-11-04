Il goal, la prova da leader, l’ovazione dello Stadium: Vlahovic si è ripreso la Juventus

Per fare una prova servono tre indizi e Dusan Vlahovic al momento è fermo a due, ma sono entrambi molto promettenti.
L’attaccante serbo, dopo un inizio di stagione complicato scandito anche da diverse panchine, sembra totalmente al centro del progetto che Luciano Spalletti ha per la sua Juventus.
Il numero 9 bianconero infatti, non solo ha replicato l’ottima prova proposta in campionato contro la Cremonese, ma in Champions League contro lo Sporting Lisbona si è spinto oltre segnando la rete che è poi valsa il definitivo 1-1.
Una prova, la sua, da vero trascinatore di una squadra che ha sì rinviato ancora una volta l’appuntamento con la vittoria nella massima competizione europea, ma che ha anche mostrato netti segnali di ripresa rispetto alle scorse difficili settimane.