Il goal è un problema per la Roma: peggior attacco delle prime 7, Gasperini 'scontento' per il mercato

In casa Roma si sperava di risolvere l'annoso problema del goal attingendo dal mercato: e in effetti sono arrivati Robinio Vaz, Malen, Venturino e Zaragoza, tutti giocatori offensivi ma dal diverso pedigree sotto l'aspetto dell'esperienza.

Ai microfoni di 'Sky Sport' nel post-partita di Udine, Gasperini ha evidenziato i limiti riferiti in particolare ai due più giovani, ovvero Robinio Vaz e Venturino, ponendo invece aspettative più elevate nei confronti degli altri nuovi arrivi.

"Sono stati fatti decine di nomi. Io sono molto contento perché, in pochissimo tempo, si è creata la possibilità di Malen e poi, negli ultimi due giorni, anche quella di Zaragoza. Il mercato di gennaio mi rendo conto che non è mai facile, però è così, è andata così. Questi due giocatori sicuramente ci aiuteranno. Poi sono arrivati ragazzi come Venturino, come Vaz, ma questi rappresentano il futuro: non possiamo pensare in questo momento che possano essere competitivi per traguardi così alti. L’importante è non avere infortuni, questa sarebbe la cosa più importante, riuscire a recuperare Dybala, Koné e qualche altro giocatore che abbiamo ancora fuori. Poi continueremo nel percorso che abbiamo fatto fino ad adesso, perché questo è un gruppo che sicuramente lavora".