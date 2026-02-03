Il goal è un problema per la Roma: peggior attacco delle prime 7, Gasperini 'scontento' per il mercato

Giornata numero 23 nefasta per la Roma, battuta a sorpresa dall'Udinese grazie a Ekkelenkamp: un k.o. che ha fatto scivolare i giallorossi al quinto posto, fuori dalla zona Champions League.
Al 'Bluenergy Stadium' si è riproposto il tema che aveva caratterizzato le analisi delle scorse settimane, ovvero relativo alla scarsa efficacia offensiva di una squadra lontana dai classici lineamenti delle creature del proprio allenatore.
Gasperini, insomma, non può essere soddisfatto dei numero realizzativi, decisamente lontani rispetto a quelli a cui ci aveva abituati alla guida dell'Atalanta: nemmeno il mercato in entrata - seppur corposo - è stato finora in grado di porre i correttivi sperati.