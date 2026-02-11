Il giovane talento del Manchester United JJ Gabriel, furioso, parla dopo il cartellino rosso diretto ricevuto nei quarti di finale di coppa.

Gabriel avrà anche solo 15 anni, ma sta già facendo scalpore nelle giovanili del Manchester United e ha ricevuto molti elogi. Anche l'ex allenatore Ruben Amorim ha convocato il giovane per l'allenamento della prima squadra e ha condiviso le sue opinioni sul giovane prodigio. "Come tutti, so che è un ragazzo di grande talento", ha detto. "Cerchiamo di selezionare giocatori di talento per gli allenamenti, non solo per me, ma anche per loro, affinché possano capire cosa significa far parte della prima squadra, le difficoltà di giocare contro i nostri difensori, la difficoltà e il ritmo dei nostri allenamenti. Se riusciamo a sfruttare ogni allenamento per mostrare ai ragazzi cosa devono fare per arrivare qui, è importante, non solo per JJ, ma per tutti".

Anche la leggenda del club Wayne Rooney ha espresso il suo giudizio dopo aver visto Gabriel giocare al fianco del suo figlio maggiore Kai. Ha dichiarato al The Wayne Rooney Show: "C'è un ragazzo al Manchester United che sembra molto simile. JJ Gabriel, e penso che abbia milioni di follower e che giochi nella stessa squadra di mio figlio. Quindi l'ho visto crescere e svilupparsi ed è un giocatore fantastico. Ha un futuro brillante davanti a sé".