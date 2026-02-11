Getty Images
Il giovane talento del Manchester United JJ Gabriel, furioso, parla dopo il cartellino rosso diretto ricevuto nei quarti di finale di coppa.
Il giovane prodigio del Man Utd espulso
Martedì, la squadra Under 18 del Manchester United ha vinto per 4-3 nei quarti di finale della Premier League U18 Cup contro il West Brom, ma la partita è stata in qualche modo oscurata dall'espulsione di Gabriel. Il quindicenne è considerato da molti uno dei talenti più promettenti dell'accademia del club e in questa stagione si è già allenato con la prima squadra. Ha anche giocato all'Old Trafford nella stagione in corso e sembrava a suo agio nel famoso stadio storico, segnando il gol della vittoria nella partita di FA Youth Cup contro il Peterborough. Tuttavia, ora è finito sui giornali per tutti i motivi sbagliati dopo essere stato espulso contro i Baggies. Il cartellino rosso comporta anche una potenziale squalifica di tre partite per Gabriel, il che significa che potrebbe dover stare fuori per un po'.
Gabriel si infuria per la decisione
Gabriel ha espresso la sua rabbia per la decisione sui social media. Ha pubblicato un video dell'incidente sulle storie di Instagram con la didascalia: "Come può essere un cartellino giallo, figuriamoci rosso, come?"
Il Manchester United dovrebbe presentare ricorso contro il cartellino rosso
Secondo quanto riportato dalla BBC Sport, il Manchester United dovrebbe presentare ricorso contro questa decisione. Il quindicenne è attualmente squalificato per tre partite, il che gli impedirebbe di giocare con il Manchester United contro l'Oxford United il 18 febbraio nel quinto turno della FA Youth Cup, nonché nelle partite della Premier League Under-18 contro il Manchester City e il Wolverhampton per la squadra di Darren Fletcher.
Gabriel "ha un futuro così brillante"
Gabriel avrà anche solo 15 anni, ma sta già facendo scalpore nelle giovanili del Manchester United e ha ricevuto molti elogi. Anche l'ex allenatore Ruben Amorim ha convocato il giovane per l'allenamento della prima squadra e ha condiviso le sue opinioni sul giovane prodigio. "Come tutti, so che è un ragazzo di grande talento", ha detto. "Cerchiamo di selezionare giocatori di talento per gli allenamenti, non solo per me, ma anche per loro, affinché possano capire cosa significa far parte della prima squadra, le difficoltà di giocare contro i nostri difensori, la difficoltà e il ritmo dei nostri allenamenti. Se riusciamo a sfruttare ogni allenamento per mostrare ai ragazzi cosa devono fare per arrivare qui, è importante, non solo per JJ, ma per tutti".
Anche la leggenda del club Wayne Rooney ha espresso il suo giudizio dopo aver visto Gabriel giocare al fianco del suo figlio maggiore Kai. Ha dichiarato al The Wayne Rooney Show: "C'è un ragazzo al Manchester United che sembra molto simile. JJ Gabriel, e penso che abbia milioni di follower e che giochi nella stessa squadra di mio figlio. Quindi l'ho visto crescere e svilupparsi ed è un giocatore fantastico. Ha un futuro brillante davanti a sé".
Cosa succederà dopo?
Gabriel ora deve affrontare un'attesa ansiosa per vedere se il Manchester United riuscirà a presentare ricorso contro l'espulsione. In caso contrario, sarà costretto a guardare la sua squadra da bordo campo nelle prossime settimane.
