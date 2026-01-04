Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
frattesi interGetty Images
Andrea Ajello

Il Galatasaray su Frattesi, pronta offerta all'Inter da 35 milioni di euro: il giocatore apre al trasferimento

Il futuro di Davide Frattesi può essere lontano dall'Inter e dall'Italia: il Galatasaray spinge per il centrocampista, tutti i dettagli.

Pubblicità

Al centro del mercato dell'Inter, per quanto riguarda le uscite, c'è la situazione di Davide Frattesi, ormai ai margini della squadra e sacrificabile da parte dei nerazzurri.

Anche perché non mancano le squadre interessate al giocatore, sia in Italia che all'estero; potrebbe essere proprio quest'ultima la destinazione di Frattesi e in particolare in Turchia.

Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, il Galatasaray fa sul serio per il classe 1997 e sono pronti a formulare un'offerta importante, che possa convincere sia l'Inter che il giocatore ad accettare. 

  • L'OFFERTA IN ARRIVO PER FRATTESI

    Dopo le sirene del Fenerbahce, c'è ancora la Turchia su Frattesi ma questa volta è il Galatasaray, che ha intenzioni serie per arrivare al centrocampista italiano. 

    Il club turco è pronto a fare un investimento da circa 35 milioni di euro. La formula dell'operazione sarebbe quella di un prestito con obbligo di riscatto e quindi la certezza per l'Inter di incassare questa importante somma. 

    • Pubblicità

  • LA POSIZIONE DI FRATTESI

    Frattesi già da tempo pensa di lasciare l'Inter per trovare più spazio e ripartire con una nuova avventura. 

    Per quanto riguarda la proposta del Galatasaray, il giocatore non ha chiuso alla destinazione. Un passaggio, questo, chiaramente fondamentale. Frattesi valuterà tutte le opzioni a disposizione in queste settimane ma intanto ha dato segnali di apertura al Galatasaray. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • NIENTE JUVENTUS?

    Una situazione che interessa indirettamente la Juventus visto che i bianconeri sono il club in Italia che hanno mostrato più interesse nei confronti di Frattesi in queste ultime settimane.

    Spalletti stima molto il giocatore dell'Inter, già allenato in Nazionale, ma al momento la Juventus non è andata oltre a sondaggi e richieste di informazioni per capire la fattibilità dell'operazione, soprattutto dal punto di vista economico. 

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • SOLDI PER IL MERCATO DELL'INTER

    L'Inter ha già messo in conto di lasciar partire Frattesi e ha la possibilità di incassare una cifra elevata da un giocatore che sta trovando poco spazio ma che ha un costo a bilancio piuttosto elevato.

    La sua cessione, soprattutto se fossero confermate le cifre, permetterebbe ai nerazzurri di avere più spazio di manovra in entrata; parte del ricavato infatti sarebbe reinvestita sul mercato. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Bologna crest
Bologna
BOL
Supercoppa di Lega
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
0