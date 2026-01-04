Il Galatasaray su Frattesi, pronta offerta all'Inter da 35 milioni di euro: il giocatore apre al trasferimento

Al centro del mercato dell'Inter, per quanto riguarda le uscite, c'è la situazione di Davide Frattesi, ormai ai margini della squadra e sacrificabile da parte dei nerazzurri.

Anche perché non mancano le squadre interessate al giocatore, sia in Italia che all'estero; potrebbe essere proprio quest'ultima la destinazione di Frattesi e in particolare in Turchia.

Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, il Galatasaray fa sul serio per il classe 1997 e sono pronti a formulare un'offerta importante, che possa convincere sia l'Inter che il giocatore ad accettare.