Il futuro della Germania è ora: sulle ali di Musiala e Wirtz per tornare sul tetto d'Europa

La coppia di gioielli è la chiave della squadra di Nagelsmann, che da nazione ospitante cercherà di interrompere una striscia di tornei deludenti.

La Bild non ha risparmiato le critiche alla Germania dopo l'eliminazione dalla fase a gironi dei Mondiali 2022. Il tonfo è stato definito "la fine di una nazione calcistica un tempo grande e orgogliosa". Iperbole a parte, l’incapacità di qualificarsi in un gruppo certamente non impossibile è stata motivo di imbarazzo in patria.

La Germania potrà anche essersi trovata parzialmente bloccata tra due generazioni, ma ha avuto poche scuse. Si trattava di un gruppo di giocatori di livello mondiale, guidati da un allenatore come Hansi Flick che due anni prima aveva portato il Bayern al treble. Quel fallimento, combinato con una serie di scarsi risultati che ne sono seguiti, hanno portato a settembre alla rimozione di Flick dal suo incarico.

Diciotto mesi dopo l’imbarazzo del Qatar, però, sembra che le cose si stiano muovendo nella giusta direzione per i padroni di casa di Euro 2024. Julian Nagelsmann, dopo un inizio difficile, ha cambiato tutto, affidandosi a un nucleo giovane senza puntare completamente sulla base del Bayern.

Al centro di tutto c'è una coppia di trequartisti con un'età complessiva di 42 anni. Florian Wirtz e Jamal Musiala sono due dei talenti più entusiasmanti del calcio europeo, e nel prossimo mese proveranno a restituire la gloria a una nazionale umiliata. Probabilmente saranno loro la chiave per rendere il torneo indimenticabile per i padroni di casa.