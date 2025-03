Il fratello di João Felix sviene in campo dopo un testa contro testa: trasportato in ospedale, ora sta bene

Benfica B vs Portimonense

Hugo Felix, giocatore del Benfica B e fratello di João, ha vissuto attimi di grande apprensione contro il Portimonense: "Solo uno spavento".

Se João Felix non ha trascorso settimane semplici dal momento dell'arrivo al Milan dal Chelsea, il fratello più giovane, Hugo Felix, ha vissuto attimi ben peggiori. E il motivo ha solo parzialmente a che fare con le sue prestazioni sul campo.

Centrocampista offensivo del Benfica B, la seconda squadra delle Aquile di Lisbona, Hugo Felix è svenuto in campo dopo un contrasto di gioco durante una partita giocata dalla propria squadra domenica sera contro il Portimonense.

Trasportato immediatamente in ospedale, Hugo Felix fortunatamente si è ripreso e ora sta bene: l'episodio avvenuto in campo, dunque, non ha portato che un grosso spavento.