Il Francia-Italia di Donnarumma: da Mbappé a Maignan, una sfida da vivere da ‘padrone di casa’

L’Italia si appresta a tornare in campo per affrontare la Francia in Nations League: Donnarumma sfida i transalpini a ‘casa sua’.

Sessantanove giorni: tanti ne sono passati da Svizzera-Italia, la partita che ha decretato la fine della breve avventura degli Azzurri a Euro 2024.

Una gara, quella che si è giocata a Berlino lo scorso 29 giugno, che ha lasciato dietro di sé non solo l’amarezza di un’eliminazione prematura, ma anche i dubbi legati alle prestazioni di una Nazionale troppo brutta ed arrendevole per far guardare al futuro con ottimismo.

Quasi dieci settimane dopo la conclusione di una spedizione vissuta da ormai ex campioni in carica, l’Italia si appresta a tornare in campo e lo fa per affrontare la Francia nel match che segna il debutto degli uomini di Luciano Spalletti nella nuova edizione della Nations League.

Una partita sulla carta durissima, nella quale a difendere la porta degli Azzurri sarà, per la sessantasettesima volta, Gianluigi Donnarumma.