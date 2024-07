Il fan che incontra il suo idolo: Mbappé affronta Cristiano Ronaldo

Il nuovo attaccante del Real Madrid non ha mai nascosto la sua ammirazione per i Blancos e per il numero 7 portoghese, che oggi affronta ad Euro 2024.

5066 giorni. Tanti separano la nascita di Cristiano Ronaldo da quella di Kylian Mbappé, pronti a sfidarsi senza esclusione di colpi per conquistare un posto nelle semifinali di Euro 2024. Il portoghese, alla soglia dei 40 anni, cerca ancora il primo goal in questa edizione dopo aver conquistato il record di partecipazioni: ben 6 dal 2004 a oggi. Il francese, a 26 anni ancora da compiere, vuole invece arricchire il suo palmares riconsegnando alla sua nazionale un titolo europeo che manca da 24 anni. L'articolo prosegue qui sotto