Il derby sarà possibile solo in finale: Roma e Lazio sono state inserite nei due lati opposti del tabellone di Europa League

La stracittadina non andrà in scena subito, ma neppure nei prossimi turni: dal Manchester United al Fenerbahçe, chi potranno trovare le due romane.

Chi si attendeva il derby tra Roma e Lazio, alla fine, è rimasto deluso: il sorteggio andato in scena a Nyon ha negato la possibilità di una stracittadina infuocata, ancorché deleteria per l'Italia in quanto avrebbe giocoforza estromesso una delle due già agli ottavi di Europa League.

La Lazio, alla fine, ha pescato un avversario potenzialmente abbordabile: i cechi del Viktoria Plzen. Teoricamente più duro sarà l'impegno della Roma, che dovrà vedersela con l'Athletic: proprio la formazione della città - Bilbao - scelta come sede della finale che si disputerà a maggio.

La notizia, dopo il sorteggio, è anche un'altra: non solo Roma e Lazio non potranno sfidarsi agli ottavi di finale, ma nemmeno nei turni successivi.