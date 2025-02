Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League: Lazio col Viktoria Plzen e Roma con l'Athletic, niente derby della Capitale

Evitata la stracittadina tutta romana: il sorteggio di Nyon ha abbinato la Lazio ai cechi del Viktoria Plzen e la Roma ai baschi dell'Athletic.

Qualcuno lo voleva, qualcun altro no. Il sorteggio andato in scena a Nyon dopo quello della Champions League, alla fine, ha dato ragione a questi ultimi: non ci sarà il derby della Capitale agli ottavi di finale di Europa League.

Niente Roma-Lazio, dunque: la formazione di Claudio Ranieri ha pescato i baschi dell'Athletic, mentre quella di Marco Baroni dovrà vedersela con i cechi del Viktoria Plzen.

Evitata dunque una stracittadina che avrebbe giocoforza scritto la parola fine al percorso di una delle due romane: la possibilità di vedere entrambe le squadre qualificarsi per i quarti di finale rimane dunque reale e concreta.