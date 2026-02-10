Durante la conferenza stampa prima della partita contro il Burnley di mercoledì sera, l'allenatore Oliver Glasner ha rivelato i piani del club per Mateta e ha confermato che l'infortunio "non è grave come si temeva".

"Non ha bisogno di un intervento chirurgico. L'infortunio non è grave come si temeva. Secondo il parere di diversi medici e specialisti, possiamo curare il ginocchio in modo migliore rispetto alla chirurgia", ha affermato. "Salterà alcune partite, quindi non posso dire se saranno due, tre o quattro settimane, ma non ha bisogno di un intervento chirurgico, il che è molto positivo, e speriamo che torni presto.

"È stata una delusione, ma lui non vede l'ora che arrivino i prossimi mesi. È positivo per lui che ci sia una decisione definitiva, presa sulla base delle raccomandazioni di tutti gli specialisti e del nostro reparto medico. Seguirà la riabilitazione qui, nel centro di allenamento.

"Quando c'è molto clamore intorno ai giocatori, molto spesso non riescono a dare il meglio di sé in diverse situazioni. È importante per lui, è chiaro che rimarrà un giocatore del Crystal Palace almeno fino all'estate. Al momento non ha bisogno di un intervento chirurgico, quindi è chiaro cosa dovrà fare nelle prossime due settimane. La chiarezza è la cosa più importante".