Il Crystal Palace prende una decisione importante sul caso Jean-Philippe Mateta, che voleva lasciare la squadra dopo che un infortunio al ginocchio ha mandato all'aria il suo trasferimento al Milan.
Mateta evita l'intervento chirurgico
Mateta, che cercava di lasciare la squadra del sud di Londra, alla fine è rimasto al Selhurst Park, in quello che è stato un colpo di scena drammatico nell'ultimo giorno di calciomercato. Secondo alcune indiscrezioni, avrebbe preso in considerazione un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema, ma dopo aver consultato altri medici è stato deciso che non è necessario ricorrere al bisturi. Il 28enne ha continuato a giocare nonostante il dolore, nonostante il problema risalisse a novembre, anche se ha saltato le ultime due partite del Palace.
Glasner fornisce aggiornamenti su Mateta
Durante la conferenza stampa prima della partita contro il Burnley di mercoledì sera, l'allenatore Oliver Glasner ha rivelato i piani del club per Mateta e ha confermato che l'infortunio "non è grave come si temeva".
"Non ha bisogno di un intervento chirurgico. L'infortunio non è grave come si temeva. Secondo il parere di diversi medici e specialisti, possiamo curare il ginocchio in modo migliore rispetto alla chirurgia", ha affermato. "Salterà alcune partite, quindi non posso dire se saranno due, tre o quattro settimane, ma non ha bisogno di un intervento chirurgico, il che è molto positivo, e speriamo che torni presto.
"È stata una delusione, ma lui non vede l'ora che arrivino i prossimi mesi. È positivo per lui che ci sia una decisione definitiva, presa sulla base delle raccomandazioni di tutti gli specialisti e del nostro reparto medico. Seguirà la riabilitazione qui, nel centro di allenamento.
"Quando c'è molto clamore intorno ai giocatori, molto spesso non riescono a dare il meglio di sé in diverse situazioni. È importante per lui, è chiaro che rimarrà un giocatore del Crystal Palace almeno fino all'estate. Al momento non ha bisogno di un intervento chirurgico, quindi è chiaro cosa dovrà fare nelle prossime due settimane. La chiarezza è la cosa più importante".
Il sogno della Coppa del Mondo è ancora vivo
Un intervento chirurgico avrebbe compromesso seriamente le possibilità di Mateta di entrare nella rosa della Francia di Didier Deschamps per i Mondiali e, potenzialmente, anche quelle di assicurarsi un trasferimento estivo, come dimostra il suo mancato passaggio al Milan. Una volta tornato in forma, punterà a rientrare nella formazione titolare degli Eagles e a guadagnarsi un posto sull'aereo diretto negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, anche se ora dovrà competere con il nuovo acquisto Jorgen Strand Larsen, costato 48 milioni di sterline (66 milioni di dollari).
Mateta non è ancora pronto
Glasner ha aggiunto che il francese dovrà rimanere ancora due settimane fuori dal campo prima di poter tornare ad allenarsi. "No, (non è ancora in piena forma). Bisogna rafforzare il quadricipite e i muscoli intorno al ginocchio in modo che abbia più sostegno. Questo è il modo migliore che ci è stato consigliato per non correre rischi con il ginocchio. Non parteciperà agli allenamenti per almeno le prossime due settimane, poi tornerà gradualmente, ma sempre tenendo sotto controllo le condizioni del ginocchio".
Mateta, che era uno dei beniamini dei tifosi, è stato oggetto di cori dispregiativi da parte dei propri sostenitori nelle ultime partite dopo i suoi tentativi di lasciare la squadra, ma Glasner spera che i fedeli tifosi del Palace ora lo sosterranno. "Spero che i tifosi sostengano sempre ogni singolo giocatore e la squadra", ha continuato. "Nessuno può aspettarsi che ogni giocatore, membro dello staff, ogni allenatore rimanga per sempre, ma possono aspettarsi che tutti diano il meglio quando indossano la maglia dell'Aquila e sono convinto al 100% che JP darà il meglio quando indosserà di nuovo la maglia dell'Aquila e merita il miglior sostegno.
"Sono abbastanza sicuro che i nostri tifosi lo sosterranno nel modo migliore se apprezzano ciò che ha fatto per il Crystal Palace. Si può essere delusi da una decisione o da qualcosa, ma c'è anche un momento in cui dire 'guardiamo avanti a ciò che verrà'. Se si rimane sempre nel passato, non si influisce sul proprio futuro. È importante che i tifosi del Palace voltino pagina e dicano: 'Ok, è successo questo, forse non siamo contenti di quello che ha fatto, ma merita una seconda possibilità e se darà il meglio di sé avrà il nostro sostegno'. Questo è il mio approccio alla vita e penso che sia quello che faranno i nostri tifosi".
