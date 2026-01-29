Goal.com
GFX Strand Larsen Mateta
Peter McVitie

Il Crystal Palace ad un passo da Strand Larsen: Mateta ora potrebbe essere ceduto già a gennaio

Il Crystal Palace è ad un passo dal chiudere una clamorosa operazione in entrata: Mateta ora potrebbe diventare cedibile.

Il Crystal Palace sta per chiudere una clamorosa operazione di mercato: quella che gli consentirà di assicurarsi l'attaccante dei Wolves Jorgen Strand Larsen.

Un trasferimento che potrebbe innescare un importante effetto domino in Premier League. Gli Eagles hanno superato il Leeds nella corsa al norvegese e la cosa apre di fatto la strada alla possibile cessione di Jean-Philippe Mateta.

L'attaccante francese potrebbe lasciare il Selhurst Park prima della chiusura del calciomercato.

  • COLPO DA QUASI 60 MILIONI

    Il Crystal Palace è sul punto di assicurarsi il suo obiettivo principale per la finestra di mercato invernale. The Athletic riporta che il club è vicino a raggiungere un accordo verbale per l'attaccante dei Wolves Strand Larsen, visto che è determinato a rafforzare la sua linea d'attacco prima della chiusura della sessione invernale di calciomercato.

    Secondo quanto riferito, le trattative sono in fase avanzata sia per quanto riguarda il costo del trasferimento che l'intesa con il giocatore, anche se non è stata ancora presentata formalmente un'offerta ufficiale. L'accordo in discussione dovrebbe prevedere un pacchetto finanziario significativo, strutturato come un costo iniziale di 52 milioni di euro, ai quali aggiungere altri 6 circa di bonus.

    L'agente Jorge Mendes sta gestendo le trattative per conto dei Wolves, che si trovano in una posizione precaria in fondo alla classifica della Premier League. Anche se l'accordo non è ancora stato siglato, i rapidi progressi nelle trattative suggeriscono che il Palace sia vicino ad ingaggiare il centravanti.

  • Everton v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    SUPERATO IL LEEDS

    Gli ultimi sviluppi rappresentano un duro colpo per il Leeds, che ha seguito con determinazione Strand Larsen per tutta la sessione di calciomercato. Il club di Elland Road ha fatto diverse offerte - fspingendosi fino a quota 46 milioni di euro - respinte dai Wolves. Secondo quanto riferito, il giocatore stesso era disponibile al trasferimento, con il suo agente, tifoso del Leeds fin da bambino, desideroso di facilitare il trasferimento nello Yorkshire.

    Tuttavia, il Leeds ha tracciato una linea netta riguardo alla valutazione. Al momento non intende aumentare la propria offerta, escludendosi di fatto dalla corsa, mentre il Palace ha fatto un passo avanti con un'offerta superiore.

    Questa esitazione dei Whites ha permesso al Crystal Palace di portarsi in pole position negando ai tifosi del Leeds quel giocatore con il quale speravano di poter rilanciare la loro stagione.

  • UN GIOCATORE IN ASCESA

    Il valore di Strand Larsen è aumentato notevolmente dal suo arrivo nel calcio inglese. Ha disputato un'ottima stagione d'esordio in Premier League nel 2024-25, mettendo a segno ben 14 goal e cinque assist in 38 presenze. Nonostante le difficoltà collettive dei Wolves in questo campionato - attualmente ultimi in classifica - il norvegese è riuscito a contribuire con sei reti e due assist in tutte le competizioni.

    Il suo contratto scade nel giugno 2030, con un'opzione per altri 12 mesi, il che ha posto i Wolves in una posizione negoziale di forza. L'attaccante è stato oggetto di offerte ancora più allettanti da parte del Newcastle la scorsa estate, tutte rifiutate, e ha attirato l'ammirazione di club italiani, spagnoli e della Saudi Pro League. Tuttavia, l'urgente necessità di fondi e il desiderio del giocatore di affrontare una nuova sfida sembrano aver finalmente convinto il Wolverhampton ad incassare.

  • Crystal Palace v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    MATETA VERSO L'ADDIO?

    L'arrivo di Strand Larsen al Selhurst Park dovrebbe avere ripercussioni immediate sull'attuale rosa del Palace, aprendo la strada alla partenza di Mateta. Il calciatore francese, il cui contratto scade nel giugno 2027, è ora considerato cedibile, poiché il club cerca di bilanciare i conti e rinnovare la propria linea d'attacco.

    Il Palace chiede circa 45 milioni di euro per il 28enne, una valutazione che ha messo in allerta diversi club. Il Nottingham Forest ha già fatto la sua mossa, presentando un'offerta di 40 milioni per l'attaccante che è stato fondamentale per il Palace nella scorsa stagione.

    L'interesse non si limita però alla Premier League. Anche i grandi club europei stanno monitorando la situazione, con la Juventus che aveva già esplorato questa possibilità all'inizio del calciomercato. Con l'arrivo imminente di Strand Larsen, gli ultimi giorni del calciomercato potrebbero vedere una corsa all'acquisto di Mateta, dato che il Palace cerca di attuare una strategia "uno dentro, uno fuori".

