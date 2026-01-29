Il Crystal Palace ad un passo da Strand Larsen: Mateta ora potrebbe essere ceduto già a gennaio

Il valore di Strand Larsen è aumentato notevolmente dal suo arrivo nel calcio inglese. Ha disputato un'ottima stagione d'esordio in Premier League nel 2024-25, mettendo a segno ben 14 goal e cinque assist in 38 presenze. Nonostante le difficoltà collettive dei Wolves in questo campionato - attualmente ultimi in classifica - il norvegese è riuscito a contribuire con sei reti e due assist in tutte le competizioni.

Il suo contratto scade nel giugno 2030, con un'opzione per altri 12 mesi, il che ha posto i Wolves in una posizione negoziale di forza. L'attaccante è stato oggetto di offerte ancora più allettanti da parte del Newcastle la scorsa estate, tutte rifiutate, e ha attirato l'ammirazione di club italiani, spagnoli e della Saudi Pro League. Tuttavia, l'urgente necessità di fondi e il desiderio del giocatore di affrontare una nuova sfida sembrano aver finalmente convinto il Wolverhampton ad incassare.