Il Crystal Palace ad un passo da Strand Larsen: Mateta ora potrebbe essere ceduto già a gennaio

L'arrivo di Strand Larsen al Selhurst Park dovrebbe avere ripercussioni immediate sull'attuale rosa del Palace, aprendo la strada alla partenza di Mateta. Il calciatore francese, il cui contratto scade nel giugno 2027, è ora considerato cedibile, poiché il club cerca di bilanciare i conti e rinnovare la propria linea d'attacco.
Il Palace chiede circa 45 milioni di euro per il 28enne, una valutazione che ha messo in allerta diversi club. Il Nottingham Forest ha già fatto la sua mossa, presentando un'offerta di 40 milioni per l'attaccante che è stato fondamentale per il Palace nella scorsa stagione.
L'interesse non si limita però alla Premier League. Anche i grandi club europei stanno monitorando la situazione, con la Juventus che aveva già esplorato questa possibilità all'inizio del calciomercato. Con l'arrivo imminente di Strand Larsen, gli ultimi giorni del calciomercato potrebbero vedere una corsa all'acquisto di Mateta, dato che il Palace cerca di attuare una strategia "uno dentro, uno fuori".