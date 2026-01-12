Il 'Contismo' del Napoli contro l'Inter: due reazioni per restare aggrappato allo Scudetto

Due reazioni. Due prove di forza per togliersi schiaffi da dosso.
Il Napoli resta in scia dell'Inter e aggrappato allo Scudetto sfoderando l'arma che più piace ad Antonio Conte: il carattere (forse troppo, quello ostentato dal salentino, in occasione delle proteste con rosso per il penalty assegnato da Doveri).
Due volte sotto, due volte capace di recuperare la squadra più forte del campionato: a San Siro il 2-2 si rivela show per merito delle più accreditate al titolo, con l'Inter ad accarezzare la vittoria e gli azzurri da applausi nel saperla riprendere dopo essersi fatti male da soli.