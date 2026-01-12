Il 'Contismo' del Napoli contro l'Inter: due reazioni per restare aggrappato allo Scudetto

Paradossale come nei 18 mesi di progetto Conte il Napoli abbia dimostrato di esaltarsi di fronte ai problemi: ogni qualvolta sembra in caduta libera raschia il barile delle risorse e compie gli straordinari, sia in termini psicofisici che dal punto di vista del pragmatismo.

L'anno scorso Conte ha saputo consegnare a Partenope un titolo cambiando modulo e facendo di necessità virtù tra mercato invernale povero e infortuni; nel 2025/2026, infermeria ancor più affollata e svolta tattica decisiva per rilanciare le ambizioni stagionali dei campioni in carica.