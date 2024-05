I Lariani hanno giocato 13 volte in Serie A, ottenendo anche un 6° posto nel 1949/50. Nel 1985/86 hanno raggiunto le semifinali di Coppa Italia.

Il Como di Cesc Fabregas, classificandosi al 2° posto del campionato di Serie B 2023/24, ha conquistato la promozione diretta in Serie A, tornando nel massimo campionato 21 anni dopo l'ultima volta.

I lariani vantano una lunga storia e sono una delle provinciali storiche del massimo campionato. Complessivamente hanno militato in Serie A per 13 stagioni, conquistando come miglior risultato un 6° posto in coabitazione con il Torino nell'anno dell'esordio, il 1949/50.

Nel percorso dei lombardi nella massima serie, figura anche una storica semifinale di Coppa Italia datata 1985/86. In 426 partite totali in A hanno raccolto 183 sconfitte, 134 pareggi e 109 vittorie.

Fra i giocatori di prestigio che hanno difeso la maglia all'epoca azzurra in Serie A figurano fra gli italiani Paolo Rossi, Stefano Borgonovo, Marco Simone, Pietro Vierchowod e Gianfranco Matteoli, mentre fra gli stranieri il tedesco Hansi Müller, lo svedese Dan Corneliusson, l'argentino Claudio Borghi e il brasiliano Luiz Milton.