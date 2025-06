Il Chelsea si avvicina a Maignan: trattativa in corso con il Milan, è la prima scelta dei Blues

AC Milan vs Bologna

Favorito dalle difficoltà legate al rinnovo, il club inglese si è inserito e sta provando ad acquistare Maignan: ai rossoneri la decisione finale.

In casa Milan si annuncia un’estate di rivoluzione. I rossoneri hanno cambiato tanto inserendo nel’organigramma societario un nuovo direttore sportivo, Igli Tare, oltre ad avere puntato su un nuovo allenatore, Max Allegri.

Ma in casa rossonera saranno tante anche le novità e i movimenti di mercato, sia in entrata che in uscita. Senza la partecipazione alle prossime coppe europee il Milan si priverà di qualche big.

Se Reijnders è con la valigia in mano destinazione Manchester City e Theo Hernandez sta valutando se dare l’ok definitivo all’Al-Hilal (tra i club l’accordo è totale), anche per Mike Maignan il futuro potrebbe essere lontano da Milano.