Il Chelsea rischia di non andare in Champions League: troppi giovani e un progetto difettoso, cosa non funziona nei Blues

Espulso contro il Newcastle, Jackson non è l'unico responsabile del momento delicato dei Blues: i problemi sono altri e ben profondi.

L'articolo continua sotto

L'articolo continua sotto

L'articolo continua sotto

L'articolo prosegue qui sotto

Nel calcio, spesso, si deve essere intelligenti. Ma non c'è stato nulla di intelligente nella gomitata di Nicolas Jackson alla mascella del povero Sven Botman durante la gara persa dal Chelsea in casa del Newcastle.

Jackson non ha cercato di nascondere il proprio, fissando il difensore molto prima che il lancio del portiere Robert Sanchez spiovesse verso terra, prima di piantare il suo avambraccio appuntito direttamente sul volto dell'ignaro olandese. E l'avrebbe fatta franca, se non fosse stato per l'ingerenza del VAR.

Il dito della critica, giustamente, è stato puntato subito contro Jackson, una reazione comprensibile dopo un episodio così stupido nella partita più importante della stagione del Chelsea fino a questo momento. Ma l'attaccante nigeriano non può essere l'unico colpevole della situazione dei Blues.