Il Chelsea rilascia una dichiarazione per confermare l'addio del responsabile del calcio femminile Paul Green dopo 13 anni
La fine di un'era al Chelsea
Green è entrato a far parte del club nel 2013 come vice allenatore di Emma Hayes dopo aver lasciato il Doncaster Rovers Belles. È poi diventato una figura influente nella zona ovest di Londra, supervisionando il reclutamento delle giocatrici e contribuendo a costruire una squadra Blues di grande successo. Durante quel periodo, il Chelsea Women ha vinto otto titoli WSL, sei FA Cup, tre Coppe di Lega e ha raggiunto la finale della Champions League nel 2020-21. Green ha anche partecipato alla decisione del Chelsea di assumere Bompastor come sostituta di Hayes dopo che quest'ultima ha lasciato il club dopo 12 anni alla guida della squadra per assumere l'incarico di allenatrice della nazionale statunitense. Bompastor è arrivata dal Lione e ha portato il Chelsea a un triplete nazionale imbattuto nella sua stagione d'esordio.
Il Chelsea rilascia una dichiarazione su Green
Il club ha confermato la notizia con una dichiarazione che recita: "Il Chelsea Women conferma che Paul Green ha lasciato il suo ruolo di responsabile del calcio femminile. Paul ha trascorso 13 anni nel club, entrando a far parte della squadra nel 2013 durante la fase di formazione del Chelsea Women. Durante questo periodo, ha svolto un ruolo significativo nello sviluppo e nella crescita del programma femminile, contribuendo alla creazione di solide basi e all'evoluzione del Chelsea Women in una delle squadre leader nel campionato nazionale ed europeo. Il suo impegno, la sua esperienza e la sua professionalità sono stati apprezzati da tutto il club e il suo lavoro ha contribuito a sostenere un periodo prolungato di successi e progressi per il Chelsea Women, durante il quale abbiamo vinto 19 trofei. Il club desidera ringraziare Paul per la sua dedizione e il suo servizio nel corso di oltre un decennio e gli augura ogni bene per il futuro".
Bompastor sotto i riflettori
Bompastor è stata al centro dell'attenzione al Chelsea dopo che la squadra è scivolata a 12 punti dal Manchester City, capolista della WSL. I risultati hanno messo sotto pressione l'allenatrice, ma il Chelsea ha reagito offrendole un nuovo contratto a lungo termine. Il Chelsea ha poi battuto il Tottenham per 2-0 domenica, lasciando Bompastor di ottimo umore. Ha dichiarato ai giornalisti: "Anche se sappiamo tutti che non possiamo controllare nulla di tutto ciò, probabilmente abbiamo ritenuto ingiusto ricevere tutte quelle critiche. So chi sono, non ho bisogno che persone esterne al mio ambiente mi dicano chi sono. Farò sempre del mio meglio. So di avere le competenze, so di avere le conoscenze, conosco il calcio femminile e faccio del mio meglio per il Chelsea. Non sto dicendo di essere la migliore, non sto dicendo di essere arrogante, ma so chi sono. Mi assicuro sempre di sostenere le mie giocatrici nel miglior modo possibile. Il mio lavoro è assicurarmi che scendano in campo con chiarezza su ciò che devono raggiungere. Nessuno potrà scuotere la mia fiducia".
Cosa succederà dopo?
L'addio di Green punterà ulteriormente i riflettori sul Chelsea in un momento delicato per Bompastor e il club. Le Blues torneranno in campo domenica nella WSL contro il Liverpool, squadra in difficoltà.
