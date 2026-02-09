Il Chelsea rilascia una dichiarazione per confermare l'addio del responsabile del calcio femminile Paul Green dopo 13 anni

Bompastor è stata al centro dell'attenzione al Chelsea dopo che la squadra è scivolata a 12 punti dal Manchester City, capolista della WSL. I risultati hanno messo sotto pressione l'allenatrice, ma il Chelsea ha reagito offrendole un nuovo contratto a lungo termine. Il Chelsea ha poi battuto il Tottenham per 2-0 domenica, lasciando Bompastor di ottimo umore. Ha dichiarato ai giornalisti: "Anche se sappiamo tutti che non possiamo controllare nulla di tutto ciò, probabilmente abbiamo ritenuto ingiusto ricevere tutte quelle critiche. So chi sono, non ho bisogno che persone esterne al mio ambiente mi dicano chi sono. Farò sempre del mio meglio. So di avere le competenze, so di avere le conoscenze, conosco il calcio femminile e faccio del mio meglio per il Chelsea. Non sto dicendo di essere la migliore, non sto dicendo di essere arrogante, ma so chi sono. Mi assicuro sempre di sostenere le mie giocatrici nel miglior modo possibile. Il mio lavoro è assicurarmi che scendano in campo con chiarezza su ciò che devono raggiungere. Nessuno potrà scuotere la mia fiducia".