Il Chelsea pronto a ingaggiare tre nuovi giocatori a gennaio: nel mirino dei Blues c'è anche il giovane difensore Ramon del Como

Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano The Telegraph, il Chelsea starebbe cercando di fornire a Rosenior gli strumenti necessari per rimodellare la squadra secondo la sua visione. Si sostiene che la squadra londinese stia dando priorità all'aggiunta di un nuovo difensore centrale alla propria rosa, cosa che intendeva fare anche sotto la guida del precedente allenatore Maresca, ma che non è riuscita a concretizzare la scorsa estate quando ha perso Dean Huijsen in favore del Real Madrid.

I Blues sono desiderosi di ingaggiare un nuovo difensore centrale a causa dell'infortunio di lunga durata subito da Levi Colwill durante la preparazione precampionato, mentre Wesley Fofana continua a lottare con problemi di forma fisica dopo aver subito in precedenza un infortunio al legamento crociato anteriore e una frattura alla gamba.

Il Chelsea sta monitorando anche alcuni profili per centrocampo e in attacco in vista della finestra di mercato estiva, anche se i co-proprietari Todd Boehly e Clearlake Capital sono pronti a cogliere al volo le opportunità giuste che si presenteranno nel mercato invernale.