Il Chelsea pronto a ingaggiare tre nuovi giocatori a gennaio: nel mirino dei Blues c'è anche il giovane difensore Ramon del Como

Resta da vedere se il Chelsea riuscirà a rafforzarsi nelle tre aree preferite a gennaio, ma sabato tornerà in campo in Premier League ospitando il Brentford, squadra in grande forma.
Si tratta della prima partita di campionato per Rosenior dopo il suo arrivo dallo Strasburgo, squadra della Ligue 1. Il nuovo allenatore ha guidato il Chelsea alla vittoria in FA Cup contro il Charlton Athletic sabato scorso, prima della sconfitta di misura in Carabao Cup contro l'Arsenal mercoledì.
Parlando in vista di quella che si preannuncia una prova difficile contro il Brentford, attualmente quinto in classifica con due punti di vantaggio sui Blues, Rosenior ha dichiarato nella conferenza stampa pre-partita: "Sono una squadra solida in ogni fase del gioco.
Tutti gli undici giocatori sono disposti a difendere. Sono molto bravi nelle azioni da fermo, che si tratti di lanci lunghi, calci di punizione dalla fascia o calci d'angolo. Sono una squadra senza ego, nel senso più positivo del termine. Lavorano sodo l'uno per l'altro, sono molto ben organizzati, come tutte le squadre della Premier League.
Ci prepariamo per tutto. Non tralasciamo nulla, non solo io, ma tutto il mio staff. Sono consapevole delle minacce che il Brentford rappresenta e sono sicuro che anche loro sono consapevoli delle nostre. Sappiamo che dovremo giocare ad un livello davvero alto".