Pubblicità
Pubblicità
Charlton Athletic v Chelsea - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

Il Chelsea pronto a ingaggiare tre nuovi giocatori a gennaio: nel mirino dei Blues c'è anche il giovane difensore Ramon del Como

La società è pronta a regalare tre rinforzi al nuovo allenatore Liam Rosenior già a gennaio. Nel mirino del Chelsea ci sarebbero anche Ramon del Como e Senesi, obiettivo della Juventus per la prossima stagione.

Pubblicità

Secondo alcune indiscrezioni, il Chelsea sarebbe pronto a sostenere il nuovo allenatore Liam Rosenior con l'acquisto di tre nuovi giocatori durante la finestra di mercato di gennaio. 

I Blues stanno cercando di rafforzare diversi reparti della squadra per dimostrare il loro sostegno al nuovo allenatore, che ha sostituito Enzo Maresca sulla panchina di Stamford Bridge all'inizio di questo mese, dopo l'addio dell'italiano il giorno di Capodanno.

Tra gli obiettivi del Chelsea a gennaio ci sarebbero anche Jacobo  Ramon, giovane difensore del Como e Marcos Senesi che invece è nel mirino della Juventus per giugno.

  • GLI OBIETTIVI DEL CHELSEA A GENNAIO

    Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano The Telegraph, il Chelsea starebbe cercando di fornire a Rosenior gli strumenti necessari per rimodellare la squadra secondo la sua visione. Si sostiene che la squadra londinese stia dando priorità all'aggiunta di un nuovo difensore centrale alla propria rosa, cosa che intendeva fare anche sotto la guida del precedente allenatore Maresca, ma che non è riuscita a concretizzare la scorsa estate quando ha perso Dean Huijsen in favore del Real Madrid.

    I Blues sono desiderosi di ingaggiare un nuovo difensore centrale a causa dell'infortunio di lunga durata subito da Levi Colwill durante la preparazione precampionato, mentre Wesley Fofana continua a lottare con problemi di forma fisica dopo aver subito in precedenza un infortunio al legamento crociato anteriore e una frattura alla gamba.

    Il Chelsea sta monitorando anche alcuni profili per centrocampo e in attacco in vista della finestra di mercato estiva, anche se i co-proprietari Todd Boehly e Clearlake Capital sono pronti a cogliere al volo le opportunità giuste che si presenteranno nel mercato invernale.

    • Pubblicità
  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    UN NUOVO DIFENSORE PER IL CHELSEA

    Un giocatore che secondo alcune indiscrezioni sarebbe nel mirino del Chelsea è il difensore del Rennes Jeremy Jacquet, molto apprezzato dagli addetti ai lavori. Il giornalista italiano Fabrizio Romano sostiene che i due club abbiano avviato trattative nelle ultime 24 ore.

    Tuttavia, il giornalista di Les Parisien Benjamin Quarez riferisce che il Rennes non ha intenzione di vendere Jacquet questo mese, dato che la squadra di Habib Beye, attualmente sesta in Ligue 1, è in lizza per qualificarsi alle competizioni europee della prossima stagione. 

    Il giornalista sportivo francese Fabrice Hawkins sostiene che il Chelsea sia pronto a presentare un'offerta di 50 milioni di euro (43,3 milioni di sterline/58 milioni di dollari) per acquistare Jacquet questo mese.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • UN TALENTO DELL'UNDER 21 FRANCESE

    Proveniente dalla famosa accademia di Rennes che ha lanciato giocatori del calibro di Ousmane Dembele, Desire Doue ed Eduardo Camavinga, Jacquet è considerato uno dei giovani difensori più promettenti d'Europa.

    Il ventenne ha fatto il suo debutto da professionista con il Rennes nel gennaio 2024, entrando in campo nel finale della partita vinta dalla sua squadra per 2-0 contro il Nizza. Successivamente è stato ceduto in prestito al Clermont Foot, squadra di serie inferiore, fino alla fine della stagione 2023-24.

    Jacquet ha prolungato il suo periodo di prestito al Clermont alla conclusione della stagione 2024-25, ma il Rennes lo ha richiamato nel febbraio dello scorso anno. Il giocatore della Nazionale Under 21 francese ha poi firmato un prolungamento del contratto con la sua squadra di appartenenza fino al 2029.

  • Pisa SC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    LE ALTERNATIVE: RAMON O SENESI AL CHELSEA?

    Mentre Jacquet rimane l'obiettivo preferito del Chelsea per rafforzare la difesa, il Daily Mail sostiene che il club abbia stilato una lista di obiettivi alternativi, nel caso in cui non si riuscisse a raggiungere un accordo con il Rennes questo mese.

    Il Chelsea sarebbe interessato a Jacobo Ramon, 21 anni, che attualmente gioca nel Como di Cesc Fabregas in Serie A, e al difensore centrale del Bournemouth Marcos Senesi, 28 anni, che potrebbe essere disponibile a un prezzo basso poiché il suo contratto scade in estate.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA PRIMA DI ROSENIOR IN PREMIER LEAGUE

    Resta da vedere se il Chelsea riuscirà a rafforzarsi nelle tre aree preferite a gennaio, ma sabato tornerà in campo in Premier League ospitando il Brentford, squadra in grande forma.

    Si tratta della prima partita di campionato per Rosenior dopo il suo arrivo dallo Strasburgo, squadra della Ligue 1. Il nuovo allenatore ha guidato il Chelsea alla vittoria in FA Cup contro il Charlton Athletic sabato scorso, prima della sconfitta di misura in Carabao Cup contro l'Arsenal mercoledì.

    Parlando in vista di quella che si preannuncia una prova difficile contro il Brentford, attualmente quinto in classifica con due punti di vantaggio sui Blues, Rosenior ha dichiarato nella conferenza stampa pre-partita: "Sono una squadra solida in ogni fase del gioco.

    Tutti gli undici giocatori sono disposti a difendere. Sono molto bravi nelle azioni da fermo, che si tratti di lanci lunghi, calci di punizione dalla fascia o calci d'angolo. Sono una squadra senza ego, nel senso più positivo del termine. Lavorano sodo l'uno per l'altro, sono molto ben organizzati, come tutte le squadre della Premier League.

    Ci prepariamo per tutto. Non tralasciamo nulla, non solo io, ma tutto il mio staff. Sono consapevole delle minacce che il Brentford rappresenta e sono sicuro che anche loro sono consapevoli delle nostre. Sappiamo che dovremo giocare ad un livello davvero alto".

Ligue 1
Rennes crest
Rennes
REN
Le Havre crest
Le Havre
LEH
Champions League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Pafos FC crest
Pafos FC
PAF
0