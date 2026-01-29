Il Chelsea lancia una splendida divisa rétro anni '90 mentre Nike saluta il "Ritorno del ribelle"

Dopo che Enzo Maresca ha lasciato il Chelsea all'inizio di questo mese, alcuni hanno storto il naso quando Liam Rosenior, allenatore dello Strasburgo, è stato nominato suo successore. Sebbene sia ancora presto per trarre conclusioni, ha vinto cinque delle sei partite disputate allo Stamford Bridge, tra cui spicca forse la vittoria per 3-2 contro il Napoli in Champions League mercoledì sera.

Dopo quella vittoria, Rosenior ha dichiarato a TNT Sports: "Questi giocatori hanno perso un allenatore che rispettavano molto per ragioni che esulano dal mio controllo o dalla mia conoscenza. Quindi, quando si attraversa un momento del genere come gruppo giovane, accettare un nuovo allenatore come hanno fatto loro e lavorare sodo come hanno fatto è un merito che va loro riconosciuto. Non si tratta di me o del mio ego o del tentativo di dimostrare qualcosa. Sto cercando di fare del mio meglio con il mio gruppo, con il mio staff, e spero che potremo avere sempre più serate davvero belle come questa.

Sto imparando continuamente cose nuove sulla mia squadra, su ciò di cui siamo capaci. Oggi volevo davvero giocare in attacco. Volevo scendere in campo e vincere la partita. È importantissimo, è fondamentale per noi poter lavorare con i giocatori durante gli allenamenti. Bisogna godersi questo lavoro. Siamo le persone più fortunate al mondo a poter fare questo lavoro. Bisogna godersi questi momenti, ma noi vogliamo di più. Siamo in Champions League, quindi alla fine bisogna giocare contro i migliori e battere i migliori".