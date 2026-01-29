Chelsea/Nike
Il Chelsea lancia una splendida divisa rétro anni '90 mentre Nike saluta il "Ritorno del ribelle"
Pubblicità
Lancio del kit "Il ritorno del ribelle"
Quando questa maglia originale fu lanciata poco più di trent'anni fa, stupì molti per il suo aspetto sorprendente. La divisa raggiunse l'apice quando il Chelsea partecipò alla Coppa delle Coppe nel 1994-95, dopo 23 anni di assenza dalle competizioni europee, e i Blues arrivarono alle semifinali del torneo. Ora, Nike e Chelsea hanno ripensato la maglia, che farà il suo debutto in campo in vista della partita di Premier League di questo fine settimana contro il West Ham e della partita di FA Cup femminile contro il Manchester United il mese prossimo.
- Chelsea/Nike
Modello in scala dei giocatori del Chelsea del passato e del presente
Come parte del lancio, la leggenda del Chelsea Dennis Wise ha indossato la nuova divisa, che ha indossato durante la sua permanenza nel club. Inoltre, questa collezione Return of the Rebel presenta "tonalità anni '90" su t-shirt, top, giacche e pantaloni da tuta, felpe e capispalla, con stemmi e scritte del club dell'epoca. È ora disponibile presso il Megastore di Stamford Bridge e nel negozio online del club. È disponibile anche nelle taglie da uomo, donna e bambino, con una gamma che celebra "il rischio, la ribellione e la reinvenzione - allora come oggi".Cerchi scommesse calcistiche più intelligenti? Ottieni anteprime di esperti, pronostici basati sui dati e approfondimenti vincenti con GOAL Tips su Telegram. Unisciti subito alla nostra community in continua crescita!
- PubblicitàPubblicità
Rosenior inizia alla grande con il Chelsea
Dopo che Enzo Maresca ha lasciato il Chelsea all'inizio di questo mese, alcuni hanno storto il naso quando Liam Rosenior, allenatore dello Strasburgo, è stato nominato suo successore. Sebbene sia ancora presto per trarre conclusioni, ha vinto cinque delle sei partite disputate allo Stamford Bridge, tra cui spicca forse la vittoria per 3-2 contro il Napoli in Champions League mercoledì sera.
Dopo quella vittoria, Rosenior ha dichiarato a TNT Sports: "Questi giocatori hanno perso un allenatore che rispettavano molto per ragioni che esulano dal mio controllo o dalla mia conoscenza. Quindi, quando si attraversa un momento del genere come gruppo giovane, accettare un nuovo allenatore come hanno fatto loro e lavorare sodo come hanno fatto è un merito che va loro riconosciuto. Non si tratta di me o del mio ego o del tentativo di dimostrare qualcosa. Sto cercando di fare del mio meglio con il mio gruppo, con il mio staff, e spero che potremo avere sempre più serate davvero belle come questa.
Sto imparando continuamente cose nuove sulla mia squadra, su ciò di cui siamo capaci. Oggi volevo davvero giocare in attacco. Volevo scendere in campo e vincere la partita. È importantissimo, è fondamentale per noi poter lavorare con i giocatori durante gli allenamenti. Bisogna godersi questo lavoro. Siamo le persone più fortunate al mondo a poter fare questo lavoro. Bisogna godersi questi momenti, ma noi vogliamo di più. Siamo in Champions League, quindi alla fine bisogna giocare contro i migliori e battere i migliori".
- AFP
Cosa succederà ora al Chelsea?
Il Chelsea si prepara ad affrontare alcuni giorni importanti: sabato ospiterà allo Stamford Bridge il West Ham, squadra a rischio retrocessione, e una vittoria potrebbe portarlo al quarto posto in Premier League. Martedì, poi, sarà di scena all'Arsenal, dove cercherà di ribaltare lo svantaggio di 3-2 subito nella partita di andata della semifinale di Carabao Cup.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità