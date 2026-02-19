Il Catania torna a casa: acquistato ufficialmente il Torre del Grifo Village

Con un comunicato apparso sul proprio sito nella giornata di giovedì 19 febbraio, il Catania ha annunciato come il club abbia ufficialmente acquisito il centro sportivo Torre del Grifo Village. La società etnea, si legge nella nota, diventa così "proprietario della struttura e di tutti i beni fin qui custoditi all’interno della stessa".

Un passo importante per il Catania, che restituisce al club la sua casa sportiva, un simbolo per il presente e il futuro della società isolana. Situato alle pendici dell’Etna, a Mascalucia, il Torre del Grifo Village è stato acquistato per diventare nuovamente una moderna e polivalente struttura, alla fine abbandonata per diversi anni.

Costruito in meno di due anni, venne inaugurato nel 2011 con diversi presidenti calcistici presenti, tra cui Sensi e Lotito. La struttura conta un'area di 150 mila metri quadrati, in cui erano presenti, oltre al centro sportivo polifunzionale, una palestra, una piscina, un hotel. E naturalmente quattro campi da calcio, di cui due in sintetico.