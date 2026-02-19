Goal.com
Catania fansGetty Images
Francesco Schirru

Il Catania torna a casa: acquistato ufficialmente il Torre del Grifo Village

La società isolana ha annunciato l'acquisto del centro sportivo Torre del Grifo Village, chiuso dopo la caduta del Catania dai fasti della Serie A alle serie inferiori.

Con un comunicato apparso sul proprio sito nella giornata di giovedì 19 febbraio, il Catania ha annunciato come il club abbia ufficialmente acquisito il centro sportivo Torre del Grifo Village. La società etnea, si legge nella nota, diventa così "proprietario della struttura e di tutti i beni fin qui custoditi all’interno della stessa".

Un passo importante per il Catania, che restituisce al club la sua casa sportiva, un simbolo per il presente e il futuro della società isolana. Situato alle pendici dell’Etna, a Mascalucia, il Torre del Grifo Village è stato acquistato per diventare nuovamente una moderna e polivalente struttura, alla fine abbandonata per diversi anni.

Costruito in meno di due anni, venne inaugurato nel 2011 con diversi presidenti calcistici presenti, tra cui Sensi e Lotito. La struttura conta un'area di 150 mila metri quadrati, in cui erano presenti, oltre al centro sportivo polifunzionale, una palestra, una piscina, un hotel. E naturalmente quattro campi da calcio, di cui due in sintetico.

  • L'ABBANDONO DELLA STRUTTURA

    Utilizzato dal Catania durante gli anni della Serie A, alla fine la società etnea abbandonò il centro sportivo dopo l'esclusione dal campionato di Serie C 2021/2022.

    La chiusura dell'impianto è avvenuta gradualmente dopo quel periodo, con uno stato di abbandono continuato negli ultimi anni. Con la nuova acquisizione, la soceità spera possa essere uno dei simboli della nuova società, magari nuovamente in Serie B e chissà, anche in A.

  • L'ACQUISTO DEL CATANIA

    Ross Pelligra si è aggiudicato con una gara pubblica pagando l'anticipo di 600mila euro e versando successivamente 5 milioni di euro per il saldo.

    "Oggi alle ore 12 nello studio del notaio Paolo Di Giorgi, a Catania, il Vice Presidente e Amministratore Delegato Vincenzo Grella ha sottoscritto il rogito relativo all’acquisizione del centro sportivo Torre del Grifo Village" la nota della società a proposito dell'acquizione.

