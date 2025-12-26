Il calo di rendimento, il dilemma del ruolo, i ritorni di Kelly e Bremer: Koopmeiners rischia di non trovare più spazio alla Juventus

Teun Koopmeiners, sabato sera a Pisa, rischia seriamente di andare in panchina. Anche se la squalifica di una giornata, che lo ha costretto a saltare la sfida di una settimana fa contro la Roma, rappresenta ormai il passato.
Il jolly della Juventus torna a disposizione di Luciano Spalletti. E questo è un dato di fatto. Farà parte dell'undici titolare bianconero all'Arena Garibaldi? Questo è tutto un altro paio di maniche.
Il motivo ha molteplici sfaccettature. E ha a che fare sia con la ritrovata abbondanza - o quasi - nel pacchetto difensivo della Juve, sia con le prestazioni recenti di Koopmeiners. Che no, non sono state granché positive.