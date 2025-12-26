Il calo di rendimento, il dilemma del ruolo, i ritorni di Kelly e Bremer: Koopmeiners rischia di non trovare più spazio alla Juventus

Sabato scorso, contro la Roma, Gleison Bremer e Lloyd Kelly hanno giocato entrambi dall'inizio: non accadeva addirittura da Juventus-Atalanta del 27 settembre, prima che il brasiliano si facesse male finendo ai box per quasi tre mesi.

Bremer e Kelly sono due intoccabili della difesa della Juventus: lo erano con Tudor, lo sono rimasti con Spalletti. Solo che ultimamente hanno avuto problemi fisici più o meno seri. Dell'ex granata si può dire poco: è un top player e anche contro la Roma lo ha dimostrato. Ma si può dire poco anche dell'inglese, che nonostante le perplessità della scorsa stagione è sempre rimasto in campo dal primo all'ultimo minuto da agosto a oggi, infortuni esclusi.

Andrà così anche sabato a Pisa: Kalulu farà il terzo sul centro-destra della retroguardia, Bremer la retroguardia la guiderà e alla propria sinistra avrà Kelly. Come con la Roma. Difficile pensare a dei cambi.