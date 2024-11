Il calo di Fagioli tra Juventus e Nazionale: poco spazio in bianconero, non convocato da Spalletti

Belgio vs Italia

Solo pochi minuti concessi da Thiago Motta nelle ultime uscite, anche Spalletti ora gli preferisce Locatelli: cosa succede a Fagioli?

Parlare di caso sarebbe eccessivo, di sicuro quello vissuto da Nicolò Fagioli non è un grandissimo momento.

Dopo un discreto avvio di stagione con la Juventus, il centrocampista bianconero nelle ultime settimane è uscito dalle rotazioni di Thiago Motta.

Tanto che anche Spalletti ha deciso di escluderlo dalla lista di convocati per il doppio impegno dell'Italia contro Belgio e Francia.

E non lo ha richiamato neppure per sostituire l'infortunato Ricci, del quale era considerato il vice in azzurro fino ad un mese fa.