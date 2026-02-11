Il calciomercato di gennaio del Manchester United è stato esattamente ciò di cui i Red Devils avevano bisogno per diventare una minaccia nella Champions League femminile.

Gennaio non era ancora arrivato quando il club ha annunciato gli arrivi di Hanna Lundkvist e Lea Schuller, oltre a un importante rinnovo contrattuale per Hinata Miyazawa. Poche settimane dopo, Ellen Wangerheim, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe attirato l'interesse del Chelsea e del Manchester City la scorsa estate, si è unita a loro, scegliendo i Red Devils per il prossimo capitolo della sua promettente carriera. Tutte e tre hanno avuto un ottimo inizio in Inghilterra, aiutando la squadra di Marc Skinner a rimanere imbattuta nelle prime sei partite del 2026.
Ora, però, è il momento in cui questa maggiore profondità sarà davvero utile. Giovedì lo United si recherà in Spagna per affrontare l'Atletico Madrid nella partita di andata dei play-off di Champions League. È la seconda di cinque partite importanti in soli 16 giorni per una squadra che, prima della pausa invernale, poteva avere difficoltà con i tempi di recupero brevi.
In teoria, le loro sorti dovrebbero senza dubbio migliorare dopo gli investimenti di gennaio, soprattutto per quello che hanno fatto alla già pericolosa linea d'attacco dello United.