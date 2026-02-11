Il calciomercato di gennaio del Manchester United è stato esattamente ciò di cui i Red Devils avevano bisogno per diventare una minaccia nella Champions League femminile.

A novembre, l'impatto negativo di quella rosa ridotta sulla capacità dello United di competere su quattro fronti è diventato particolarmente evidente. Giocando quattro partite in 12 giorni, lo United ha subito tre sconfitte, perdendo contro l'Aston Villa e il Manchester City nella Women's Super League e contro il Wolfsburg in Europa. Ciò ha causato un danno irreparabile alla corsa al titolo di campionato delle Red Devils, che si sono ritrovate a sette punti dal City in testa alla classifica, dopo essere state a solo un punto dalle rivali locali prima della sconfitta contro il Villa.

Il City non si è qualificato per la Champions League di questa stagione e questo alleggerimento del calendario è almeno uno dei motivi per cui la squadra di Andree Jeglertz sta dominando il campionato WSL. Lo United, nel frattempo, ha mostrato segni di stanchezza e non è stato in grado di ruotare molto i giocatori a causa degli infortuni che hanno ulteriormente limitato Skinner, che già lavorava con una rosa più ridotta del desiderato dopo una finestra di mercato estiva che non ha visto abbastanza movimenti per preparare questa squadra alla sfida di quattro competizioni.

"Penso che abbiamo bisogno di una rosa più ampia. Non ho dubbi al riguardo", ha dichiarato Skinner all'inizio della stagione. "Penso che nella finestra invernale dovremo rafforzare la rosa".

Lo ha ribadito nuovamente a dicembre, quando ha ruotato la sua formazione titolare in vista della visita del Lione e ha visto la sua squadra soccombere per 3-0: "[La rosa] ha bisogno di sostegno e di giocatori di qualità. Non voglio sminuire la mia squadra. Amo [i giocatori] e quello che fanno. Non si tratta di sostituirli, ma di cercare di far crescere la squadra".