Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Ellen Wangerheim Lea Schuller Man Utd gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Il calciomercato di gennaio del Manchester United è stato esattamente ciò di cui i Red Devils avevano bisogno per diventare una minaccia nella Champions League femminile.

Il Manchester United doveva semplicemente agire nella finestra di mercato di gennaio. Le Red Devils avevano goduto di un ottimo inizio di stagione 2025-26, qualificandosi per la prima volta alla fase a gironi della Women's Champions League e poi facendo un ulteriore passo avanti qualificandosi agli ottavi di finale di questo mese. Ma se volevano essere competitive contro le migliori squadre europee e competere ai massimi livelli nelle competizioni nazionali, avevano bisogno di rinforzare la rosa, ed è proprio questo l'approccio che ha adottato lo United.

Pubblicità

Gennaio non era ancora arrivato quando il club ha annunciato gli arrivi di Hanna Lundkvist e Lea Schuller, oltre a un importante rinnovo contrattuale per Hinata Miyazawa. Poche settimane dopo, Ellen Wangerheim, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe attirato l'interesse del Chelsea e del Manchester City la scorsa estate, si è unita a loro, scegliendo i Red Devils per il prossimo capitolo della sua promettente carriera. Tutte e tre hanno avuto un ottimo inizio in Inghilterra, aiutando la squadra di Marc Skinner a rimanere imbattuta nelle prime sei partite del 2026.

Ora, però, è il momento in cui questa maggiore profondità sarà davvero utile. Giovedì lo United si recherà in Spagna per affrontare l'Atletico Madrid nella partita di andata dei play-off di Champions League. È la seconda di cinque partite importanti in soli 16 giorni per una squadra che, prima della pausa invernale, poteva avere difficoltà con i tempi di recupero brevi.

In teoria, le loro sorti dovrebbero senza dubbio migliorare dopo gli investimenti di gennaio, soprattutto per quello che hanno fatto alla già pericolosa linea d'attacco dello United.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-WOLFSBURG-MAN-UNITEDAFP

    Piccola squadra

    Lo United ha davvero impressionato in alcuni momenti della fase a gironi della Champions League, eliminando l'Atletico nonostante fosse ridotto a 10 giocatori, battendo una squadra di talento - anche se deludente - come il Paris Saint-Germain all'Old Trafford e ottenendo una solida vittoria a Torino contro la Juventus nell'ultima giornata, assicurandosi il sesto posto nella classifica finale e, con esso, il piazzamento per il sorteggio degli ottavi di finale.

    Questo risultato è stato reso ancora più impressionante da alcuni infortuni che il Manchester United ha dovuto affrontare in quel periodo, il cui numero ha regolarmente lasciato i Red Devils con una panchina significativamente più vuota rispetto a molte delle loro avversarie. Solo il Twente ha utilizzato meno giocatori nella fase a gironi rispetto allo United, che ha utilizzato lo stesso numero di giocatori della modesta squadra belga OH Leuven. Le altre 15 squadre in competizione hanno tutte utilizzato più giocatori dei Red Devils, tra cui Valerenga, St. Polten e Paris FC.

    • Pubblicità
  • Julia Zigiotti Olme Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Tempi di consegna brevi

    A novembre, l'impatto negativo di quella rosa ridotta sulla capacità dello United di competere su quattro fronti è diventato particolarmente evidente. Giocando quattro partite in 12 giorni, lo United ha subito tre sconfitte, perdendo contro l'Aston Villa e il Manchester City nella Women's Super League e contro il Wolfsburg in Europa. Ciò ha causato un danno irreparabile alla corsa al titolo di campionato delle Red Devils, che si sono ritrovate a sette punti dal City in testa alla classifica, dopo essere state a solo un punto dalle rivali locali prima della sconfitta contro il Villa.

    Il City non si è qualificato per la Champions League di questa stagione e questo alleggerimento del calendario è almeno uno dei motivi per cui la squadra di Andree Jeglertz sta dominando il campionato WSL. Lo United, nel frattempo, ha mostrato segni di stanchezza e non è stato in grado di ruotare molto i giocatori a causa degli infortuni che hanno ulteriormente limitato Skinner, che già lavorava con una rosa più ridotta del desiderato dopo una finestra di mercato estiva che non ha visto abbastanza movimenti per preparare questa squadra alla sfida di quattro competizioni.

    "Penso che abbiamo bisogno di una rosa più ampia. Non ho dubbi al riguardo", ha dichiarato Skinner all'inizio della stagione. "Penso che nella finestra invernale dovremo rafforzare la rosa".

    Lo ha ribadito nuovamente a dicembre, quando ha ruotato la sua formazione titolare in vista della visita del Lione e ha visto la sua squadra soccombere per 3-0: "[La rosa] ha bisogno di sostegno e di giocatori di qualità. Non voglio sminuire la mia squadra. Amo [i giocatori] e quello che fanno. Non si tratta di sostituirli, ma di cercare di far crescere la squadra".

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Lea Schuller Man Utd Women signing 2026Getty Images

    Impulso di gennaio

    Lo United ci è sicuramente riuscito. Lundkvist, una dinamica terzina proveniente dal San Diego Wave, ha colmato una lacuna importante nella rosa, competendo con Jayde Riviere. Riviere gioca con grande energia e uno stile molto dinamico che richiede molto impegno, e avere qualcun altro con cui alternarsi in formazione è fondamentale per consentirle di rimanere il più efficace possibile per tutta la stagione, mentre la stessa Lundkvist ha molte qualità di alto livello da mettere in campo con la maglia rossa dello United.

    Tuttavia, è in attacco che le nuove arrivate sono più appariscenti e potenzialmente più significative. Schuller, un'attaccanteattaccante con molta esperienza di alto livello, è arrivata dopo aver segnato 103 gol in 180 partite con il Bayern Monaco e con un record di 54 reti in 82 presenze con la Germania, mentre Wangerheim, che ha solo 21 anni, è arrivata con un trasferimento record per il club dopo una stagione da 17 gol nella sua nativa Svezia, con sette assist anche all'Hammarby che ha chiuso al secondo posto nella Damallsvenskan.

    La potenza di fuoco che entrambe possono aggiungere a questa squadra è evidente da questi numeri. Ma è la varietà e la versatilità che danno all'attacco dello United che può cambiare le sorti della partita in vista di alcuni importanti appuntamenti.

  • Ellen Wangerheim Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Aggiunta imprevedibilità

    Già nel 2026 abbiamo visto lo United diventare molto più imprevedibile in attacco grazie a questi nuovi acquisti. Prima della pausa invernale, era quasi sempre possibile indovinare con precisione la formazione titolare dei Red Devils. Probabilmente Ella Toone avrebbe giocato nel ruolo di numero 10, Jess Park avrebbe occupato una posizione libera sulla destra, Melvine Malard avrebbe giocato sulla sinistra ed Elisabeth Terland avrebbe guidato l'attacco.

    Man mano che Fridolina Rolfo ha migliorato la sua forma fisica dopo il suo arrivo estivo dal Barcellona, ha introdotto un po' più di varietà, entrando in attacco sulla sinistra per sostituire Malard o per spingere la francese in un ruolo di centravanti, con Terland in panchina.

    La coerenza nella scelta della formazione è positiva. Permette alle giocatrici di creare affiatamento e relazioni importanti in campo. Park e Toone, ad esempio, hanno lavorato insieme in modo eccellente nella prima metà della stagione grazie alla regolarità con cui hanno giocato nei loro ruoli l'una accanto all'altra, oltre che al loro ottimo rapporto fuori dal campo. Ma questo può portare a un'aria di prevedibilità, e Skinner non aveva tutte le opzioni necessarie per evitarlo, dato che partecipava a così tante competizioni di alto livello.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Elisabeth Terland Melvine Malard Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Mescolare l'attacco

    La situazione è cambiata dall'inizio dell'anno. Nelle ultime sei partite, lo United non ha ancora schierato lo stesso quartetto d'attacco, potendo scegliere tra Malard, Park, Rolfo, Terland, Schuller, Wangerheim, Simi Awujo e Lisa Naalsund per ricoprire quei ruoli, con Toone che tornerà in campo il mese prossimo dopo l'infortunio.

    In questo periodo, lo United ha segnato 15 volte, con una media di 2,5 gol a partita, in netto aumento rispetto alla media di 1,86 prima della pausa invernale. Naturalmente, i risultati di quest'anno sono ancora un campione ridotto e la vittoria per 5-0 dello United sul Burnley, squadra di terza divisione, in FA Cup distorce un po' le cifre, ma l'occhio suggerisce una maggiore potenza in attacco, che è cresciuta di settimana in settimana con l'inserimento di Wangerheim e Schuller.

  • Man Utd Women Liverpool 2026Getty Images

    Opzioni in abbondanza

    Ciò significa che, con l'avvicinarsi della fase finale della stagione, lo United è diventato improvvisamente più difficile da affrontare per gli avversari. Park, ad esempio, ha giocato quasi esclusivamente sulla destra nella prima metà della stagione; dall'inizio dell'anno, ha giocato sulla destra, sulla sinistra e al centro. Nello stesso periodo, tre diverse giocatrici sono state schierate nel ruolo di numero 10, Malard ha giocato a destra e a sinistra, mentre Terland e Schuller hanno avuto tre presenze ciascuna in prima linea.

    Giovedì, lo United affronterà l'Atletico, che ha battuto per 1-0 nella fase a gironi della Champions League, nonostante un controverso cartellino rosso a Dominique Janssen che ha ridotto la squadra a 10 giocatori per la maggior parte della partita. Quel giorno, lo United ha schierato una formazione con Toone nel ruolo di numero 10, con Malard e Rolfo ai lati di Terland.

    Questa volta, l'Atleti potrà solo tirare a indovinare chi sceglierà Skinner per entrambe le partite di questo turno, con lo United pronto a rendere ancora più imprevedibile il finale di stagione. Dopo aver lavorato sodo e, a volte, contro ogni pronostico nella prima metà della stagione per mettersi in una posizione ottimale per gli ultimi mesi, la spinta in attacco fornita dalla finestra di mercato di gennaio potrebbe spingere i Red Devils verso nuovi traguardi.

    Tradotto automaticamente da GOAL-e

  • Pubblicità
    Pubblicità
Women's Champions League
Atletico Madrid Femenino crest
Atletico Madrid Femenino
AMA
Manchester United Women crest
Manchester United Women
MAN
0