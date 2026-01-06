Il calciomercato della Lazio si infiamma: arriva Ratkov dal Salisburgo, la situazione di Daniel Maldini, Fabbian e Guendouzi

Pochi giorni dopo aver perso in casa contro il Napoli, e in attesa di ospitare la Fiorentina nel turno infrasettimanale, la Lazio opera con un occhio al campo e l'altro a un mercato finalmente sbloccato. Con alcune novità in arrivo nella rosa di Sarri.
La dirigenza biancoceleste ha infatti messo le mani su Petar Ratkov, centravanti del Salisburgo. A riportarlo è Sky. Sarà dunque lui l'erede di Castellanos, ceduto al West Ham a stagione in corso.
Vicina anche la conclusione di altre trattative messe in piedi negli ultimi giorni: quelle che dovrebbero portare Daniel Maldini e Giovanni Fabbian a Roma e quella che, a meno di sorprese, porterà Matteo Guendouzi al Fenerbahçe.