Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Ratkov Fabbian MaldiniGetty Images
Stefano Silvestri

Il calciomercato della Lazio si infiamma: arriva Ratkov dal Salisburgo, la situazione di Daniel Maldini, Fabbian e Guendouzi

Biancocelesti scatenati: Ratkov sarà l'erede di Castellanos in attacco e c'è l'ok sia di Fabbian che di Maldini. A un passo la cessione di Guendouzi al Fenerbahçe.

Pubblicità

Pochi giorni dopo aver perso in casa contro il Napoli, e in attesa di ospitare la Fiorentina nel turno infrasettimanale, la Lazio opera con un occhio al campo e l'altro a un mercato finalmente sbloccato. Con alcune novità in arrivo nella rosa di Sarri.

La dirigenza biancoceleste ha infatti messo le mani su Petar Ratkov, centravanti del Salisburgo. A riportarlo è Sky. Sarà dunque lui l'erede di Castellanos, ceduto al West Ham a stagione in corso.

Vicina anche la conclusione di altre trattative messe in piedi negli ultimi giorni: quelle che dovrebbero portare Daniel Maldini e Giovanni Fabbian a Roma e quella che, a meno di sorprese, porterà Matteo Guendouzi al Fenerbahçe.

  • PRESO RATKOV: LE CIFRE

    L'arrivo di Ratkov è ormai cosa fatta: la Lazio ha raggiunto un accordo con il Salisburgo, club proprietario del cartellino dell'attaccante serbo. L'operazione, sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, arriverà dunque nei prossimi giorni agli step delle visite mediche e della firma.

    14 milioni di euro: questa è la somma che la Lazio verserà nelle casse del Salisburgo. Ratkov firmerà invece un contratto da un milione e mezzo a stagione con il club romano.

    • Pubblicità

  • CHI È PETAR RATKOV

    Ratkov ha giocato anche sull'esterno a sinistra nel corso della propria carriera, ma è una classica punta centrale. 23 anni (ne compirà 24 ad agosto), è alto un metro e 93 centimetri e dunque fa di stazza e gioco aereo due dei propri punti di forza.

    Nella prima parte della Bundesliga austriaca, Ratkov ha messo a segno 9 reti e fornito 2 assist in 17 giornate. In 6 partite di Europa League, invece, è rimasto a secco. È anche nel giro della nazionale serba, con cui ha esordito nel 2023.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • OK DI MALDINI E FABBIAN

    Dopo Ratkov, i prossimi acquisti della Lazio dovrebbe essere Daniel Maldini e Giovanni Fabbian. Sempre secondo Sky, entrambi i calciatori hanno già dato l'ok alla possibilità di un arrivo alla Lazio.

    Per quanto riguarda Maldini, l'offerta all'Atalanta è sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione all'Europa: nelle casse della Dea, in questo caso, pioverebbero 10 milioni di euro.

    Per quanto riguarda Fabbian, invece, si tratterebbe di un'operazione a titolo definitivo: al Bologna 13 milioni di euro.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • GUENDOUZI, CI SIAMO

    Vicinissimo anche l'addio di Matteo Guendouzi, già costruito nei giorni scorsi: il centrocampista francese è a un passo dal trasferimento al Fenerbahçe, in Turchia. Il club di Istanbul ha aumentato la propria offerta e la chiusura è ormai imminente. Guendouzi lascerà la Serie A dopo le partite contro Fiorentina e Verona, dunque all'inizio della prossima settimana.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
0