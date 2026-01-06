Il calciomercato della Lazio si infiamma: arriva Ratkov dal Salisburgo, la situazione di Daniel Maldini, Fabbian e Guendouzi

Ratkov ha giocato anche sull'esterno a sinistra nel corso della propria carriera, ma è una classica punta centrale. 23 anni (ne compirà 24 ad agosto), è alto un metro e 93 centimetri e dunque fa di stazza e gioco aereo due dei propri punti di forza.

Nella prima parte della Bundesliga austriaca, Ratkov ha messo a segno 9 reti e fornito 2 assist in 17 giornate. In 6 partite di Europa League, invece, è rimasto a secco. È anche nel giro della nazionale serba, con cui ha esordito nel 2023.