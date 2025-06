Il Brasile di Ancelotti non brilla all'esordio: solo 0-0 in Ecuador, tra la gaffe ed errore della bandiera e il difensore Alexsandro che 'aggiusta' la bandierina

Alla prima da CT della Seleção, l’italiano non incide: prestazione opaca, gaffe istituzionale e curiosità in campo mettono in ombra l’esordio.

L’esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina della nazionale brasiliana si è concluso con un pareggio senza reti contro l’Ecuador, in un match valido per la 15ª giornata delle qualificazioni sudamericane per la Coppa del Mondo 2026, disputato allo stadio Monumental di Guayaquil. In una gara povera di emozioni, la Seleção non ha convinto e ha collezionato appena due tiri in porta. Il Brasile sale così a 22 punti, mantenendo momentaneamente la quarta posizione nel girone, ma resta a rischio sorpasso da parte della Colombia. L’Ecuador, con 24 punti, consolida invece il secondo posto dietro l’Argentina. A complicare ulteriormente la serata, due episodi fuori dal comune: una bandiera del Brasile esposta in modo errato durante l’inno nazionale ha scatenato ironie e critiche, mentre una bandierina del calcio d’angolo caduta ha costretto il difensore Alexsandro Ribeiro a improvvisarsi manutentore in campo. L'articolo prosegue qui sotto