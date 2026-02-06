Il borsino dell’attacco dell’Inter: da Pio Esposito e Thuram a Lautaro, le gerarchie dell’attacco

Il dubbio è di quelli che ogni allenatore vorrebbe avere, specialmente in una fase della stagione dove le partite sono sempre di più e iniziano ad assumere un peso specifico notevole.
In casa Inter le gerarchie dell’attacco possono essere riscritte, visto il rendimento di alcuni uomini del reparto offensivo. Resta da capire se il possibile cambio sarà momentaneo o se si tratterà di uno scenario che riguarderà anche il futuro.
Un bel “problema” per Chivu, che sta osservando da vicino la crescita esponenziale di Pio Esposito che ormai è perennemente in ballottaggio fisso con Thuram per il ruolo di spalla di Lautaro Martinez.