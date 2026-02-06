Goal.com
Marcus Thuram Pio Esposito Inter PisaGetty Images
Nino Caracciolo

Il borsino dell’attacco dell’Inter: da Pio Esposito e Thuram a Lautaro, le gerarchie dell’attacco

In casa Inter ormai è ballottaggio fisso tra Pio Esposito e Thuram per affiancare Lautaro Martinez in attacco: le gerarchie di Chivu e le possibili scelte per il Sassuolo.

Il dubbio è di quelli che ogni allenatore vorrebbe avere, specialmente in una fase della stagione dove le partite sono sempre di più e iniziano ad assumere un peso specifico notevole.

In casa Inter le gerarchie dell’attacco possono essere riscritte, visto il rendimento di alcuni uomini del reparto offensivo. Resta da capire se il possibile cambio sarà momentaneo o se si tratterà di uno scenario che riguarderà anche il futuro.

Un bel “problema” per Chivu, che sta osservando da vicino la crescita esponenziale di Pio Esposito che ormai è perennemente in ballottaggio fisso con Thuram per il ruolo di spalla di Lautaro Martinez.

  • PIO ESPOSITO ORMAI È UNO DEI TITOLARI

    La crescita gara dopo gara di Pio Esposito è ormai sotto gli occhi di tutti, tanto che il baby centravanti classe 2005 è in beve tempo passato da prima alternativa alla ThuLa a uno degli attaccanti titolari nelle rotazioni di Chivu

    Non è un caso che Esposito sia sempre partito titolare al fianco di Lautaro Martinez nelle ultime tre giornate di campionato.

  • THURAM IN FLESSIONE

    Se Pio Esposito sta crescendo partita dopo partita, lo stesso non si può dire per Marcus Thuram. L’attaccante francese sta vivendo un momento di appannamento dal punto di vista fisico e mentale, una flessione anche normale in una stagione lunga e faticosa. 

    In Coppa Italia ha fornito l’assist per il goal di Diouf, ma il francese ormai è in ballottaggio fisso con Pio Esposito: da qualche settimana ormai il francese non è più sicuro del posto come avveniva in passato.

  • LAUTARO L’UNICA CERTEZZA

    L’unico sicuro di avere il “posto fisso” nell’attacco dell’Inter è Lautaro Martinez. L’argentino ha già messo a segno 13 goal in campionato e quattro in Champions League: Chivu e il popolo nerazzurro sanno di avere in lui un punto fermo capace di trascinare anche i compagni.

  • CHI GIOCA CONTRO IL SASSUOLO?

    Domenica l’Inter scenderà in campo al Mapei Stadium contro il Sassuolo e Chivu non ha ancora sciolto il ballottaggio in attacco. Pio Esposito e Thuram si contendono nuovamente il posto al fianco di Lautaro Martinez, con Bonny più indietro rispetto ai compagni. Contro il Sassuolo sembra leggermente favorito Thuram, ma la sensazione è che ormai Pio Esposito sia in rampa di sorpasso per riscrivere le gerarchie dell’attacco nerazzurro in questa seconda e conclusiva parte di stagione.

Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Inter crest
Inter
INT
0