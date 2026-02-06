Il borsino dell’attacco dell’Inter: da Pio Esposito e Thuram a Lautaro, le gerarchie dell’attacco

Se Pio Esposito sta crescendo partita dopo partita, lo stesso non si può dire per Marcus Thuram. L’attaccante francese sta vivendo un momento di appannamento dal punto di vista fisico e mentale, una flessione anche normale in una stagione lunga e faticosa.

In Coppa Italia ha fornito l’assist per il goal di Diouf, ma il francese ormai è in ballottaggio fisso con Pio Esposito: da qualche settimana ormai il francese non è più sicuro del posto come avveniva in passato.