Il bomber Pavlidis sulla strada della Juventus: con le italiane non perde mai e ha già segnato a Torino

Contro il Napoli, Pavlidis non ha recitato un ruolo da protagonista perché, a sorpresa, José Mourinho gli ha preferito Ivanovic.

Il talento croato è stato acquistato in estate dall’Union Saint-Gilloise a fronte di un investimento importante ed è un attaccante molto diverso dal centravanti greco.

Ama infatti spaziare su tutto il fronte offensivo e, in particolare, allargarsi sulla sinistra, e lo Special One lo ha scelto — la mossa poi si è rivelata estremamente azzeccata — per allargare le maglie della difesa partenopea e favorire gli inserimenti di Barreiro e Rios (che contro la Juve non ci sarà).

Da capire, dunque, se Mourinho riproporrà la stessa mossa contro la Juve o se questa volta deciderà di affidarsi dal 1’ al suo bomber. Pavlidis è un elemento più statico, uno di quelli che tiene alta la tensione dei centrali avversari per 90’, che dà più punti di riferimento e che è dotato di una tecnica tale e di una capacità di vedere la porta da poter risultare letale in qualsiasi momento.

Due armi, dunque, diverse, che la Juventus dovrà essere in grado di arginare.