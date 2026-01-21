Il bomber Pavlidis sulla strada della Juventus: con le italiane non perde mai e ha già segnato a Torino

Nessun calcolo a disposizione ed una sola certezza: il Benfica contro la Juventus avrà a disposizione un solo risultato possibile, ovvero la vittoria.
La classifica della “Fase Campionato” di Champions League, da questo punto di vista, non mente, visto che le Aquile, nonostante le ultime due vittorie ottenute contro Ajax e Napoli, sono al momento estromesse da quelle posizioni che valgono un accesso ai playoff che mettono in palio uno dei posti negli ottavi di finale.
La squadra guidata da José Mourinho dovrà battere i bianconeri e poi sperare di fare lo stesso nella successiva partita (al Da Luz) contro il Real Madrid per regalarsi una speranza concreta e, da questo punto di vista, molto passerà dalle prestazioni del suo bomber: Vangelis Pavlidis.