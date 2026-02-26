Il Bologna 'scopre' Joao Mario: primo goal italiano e grande impatto in rossoblù

Missione compiuta per il Bologna che stacca il pass per gli ottavi di finale di Europa League: Brann regolato con un doppio 1-0 e ora grande attesa per il sorteggio di venerdì che opporrà ai rossoblù una tra Friburgo e Roma.
A decidere il match dello Stadio Dall'Ara è stato Joao Mario, autore del goal che ha risolto il match in terra emiliana: per il portoghese si tratta non solo del suo primo squillo in maglia rossoblù, ma anche del suo primo sigillo in generale da quando è arrivato in Italia.
Per il classe 2000, arrivato in prestito dalla Juventus, l'inserimento in quel di Bologna si è sviluppato in maniera piuttosto rapida e concreta: il tutto per la felicità di Vincenzo Italiano che, all'interno del proprio scacchiere, gli sta già concedendo una fetta considerevole di spazio.