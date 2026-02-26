Il Bologna 'scopre' Joao Mario: primo goal italiano e grande impatto in rossoblù

OBIETTIVO RAGGIUNTO - "Sono molto contento di aver segnato un goal importante che ci ha permesso di passare il turno. Abbiamo regalato una soddisfazione ai tifosi, li sentiamo sempre vicini e loro vivono per il calcio e per il Bologna. Siamo felici di aver centrato l'obiettivo."

L'ARRIVO A BOLOGNA - "Sono contento di essere qui, ho sentito tanta fiducia sin dall'inizio da parte dello staff tecnico e della società. Mi sono trovato subito bene nel gruppo che è compatto e coeso. Stiamo lavorando per riportare in alto il Bologna"

IL PROSSIMO AVVERSARIO - Roma o Friburgo? Chiunque sarà l'avversario sarà un turno difficile. Se proprio devo sceglierne una dico Roma, visto che la conosciamo già essendo del nostro campionato".