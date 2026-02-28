Goal.com
Il Benfica non ci sta, attacco social al Porto dopo il successo sull'Arouca: "Due punti regalati, così è facile"

Il Porto vince tra le polemiche con un rigore dubbio, il Benfica parte all'attacco: "Così è facile rimanere in testa alla classifica".

Non accennano ad arrestarsi le polemiche di natura arbitrale in seno al massimo campionato portoghese: il Porto è ancora il leader della classifica, ma l'ultima uscita dei 'Dragoes' ha acceso ulteriormente la miccia.

Nel mirino l'episodio del rigore concesso ai biancazzurri sul risultato di 1-1 contro l'Arouca, poi battuto per 3-1: una delle inseguitrici, il Benfica, si è esposta in maniera diretta contro la decisione dell'arbitro Vasilica.

Questo è soltanto l'ultimo capitolo di una rivalità che si protrae anche al di fuori del terreno di gioco, come spesso accaduto nel corso di questa stagione.

  • PORTO AVANTI GRAZIE AL RIGORE

    Successo molto sudato per la squadra di Farioli, passata in vantaggio dopo pochi secondi dal calcio d'inizio con la rete di Pietuszewski, a cui ha risposto Djouahra per gli ospiti al 70'.

    I padroni di casa sono tornati avanti nel finale: merito del rigore assegnato per il contatto tra Seko Fofana e Santiago Perez, con l'ex Udinese che sembra calciare il piede dell'avversario nel tentativo di tirare verso la porta.

    Penalty trasformato da William Gomes al 91', prima del definitivo 3-1 di Moffi proprio sul gong.

  • L'ATTACCO DEL BENFICA

    Un episodio che non è passato inosservato al Benfica: la società con sede a Lisbona ha espresso il proprio pensiero a riguardo con questo post pubblicato su 'X' che non ha bisogno di troppe spiegazioni.

    "Rigore inesistente, vittoria bugiarda. Due punti regalati. Così è facile rimanere in testa".

    Post corredato dal video dell'azione incriminata che sta facendo tanto discutere gli addetti ai lavori portoghesi.

  • LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO PORTOGHESE

    Questa vittoria ha consentito al Porto di salire a quota 65 punti, consolidando il primato e il +4 sullo Sporting a dieci giornate dal termine.

    Più staccato il Benfica, terzo a -10 dai rivali e con una partita in meno (la squadra di Mourinho tornerà in campo lunedì sera per affrontare il Gil Vicente in trasferta).

