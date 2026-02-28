Il Benfica non ci sta, attacco social al Porto dopo il successo sull'Arouca: "Due punti regalati, così è facile"

Non accennano ad arrestarsi le polemiche di natura arbitrale in seno al massimo campionato portoghese: il Porto è ancora il leader della classifica, ma l'ultima uscita dei 'Dragoes' ha acceso ulteriormente la miccia.
Nel mirino l'episodio del rigore concesso ai biancazzurri sul risultato di 1-1 contro l'Arouca, poi battuto per 3-1: una delle inseguitrici, il Benfica, si è esposta in maniera diretta contro la decisione dell'arbitro Vasilica.
Questo è soltanto l'ultimo capitolo di una rivalità che si protrae anche al di fuori del terreno di gioco, come spesso accaduto nel corso di questa stagione.