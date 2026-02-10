Getty
Il Bayern Monaco fornisce aggiornamenti preoccupanti sul contratto di Harry Kane, mentre circolano voci su un suo possibile trasferimento in Arabia Saudita.
Clausola di rescissione: Kane può essere acquistato per 57 milioni di sterline nel 2026.
Il Bayern non ha fretta di negoziare il rinnovo del contratto del 32enne attaccante, che scadrà nell'estate del 2027. Tuttavia, l'accordo prevede delle clausole di rescissione che possono essere attivate in ogni finestra di mercato.
Secondo quanto riportato, un'offerta di 57 milioni di sterline (78 milioni di dollari) sarebbe sufficiente per strappare Kane alla Baviera nel 2026. Le squadre di tutto il mondo considererebbero tale cifra un buon investimento, dati gli standard che uno degli attaccanti più temibili del pianeta è stato in grado di mantenere.
Aggiornamento sulle discussioni relative al contratto di Kane
Kane, dopo aver tagliato i ponti con il Tottenham nel 2023 come miglior marcatore di tutti i tempi, ha segnato 123 gol in 129 presenze con il Bayern, aggiudicandosi due Scarpa d'Oro in Germania e un titolo di Bundesliga.
La sua maledizione dei trofei è stata spezzata a Monaco, ma ci si chiede se i successi futuri potranno essere raggiunti in un nuovo ambiente. Il Bayern è comprensibilmente riluttante a separarsi da una presenza così carismatica.
Le trattative per il rinnovo del contratto sono state confermate a gennaio, ma Eberl ha dichiarato, fornendo un aggiornamento sulla situazione: "Ho detto che eravamo in trattativa, ma i negoziati non sono ancora iniziati. Siamo in stretto contatto con Harry e seguiranno ulteriori sviluppi".
Kane disponibile a discutere il rinnovo del contratto
Kane ha lasciato intendere che sarebbe disposto a firmare un nuovo contratto con il Bayern, dato che la sua famiglia, compresa la moglie Kate, si è ambientata bene in Germania dopo il trasferimento che li ha portati a lasciare la confortevole zona nord di Londra.
Kane ha dichiarato, parlando del suo futuro alla fine del 2025: "Il trasferimento è stata una delle decisioni migliori della mia vita. Sperimentare un nuovo campionato, una squadra come il Bayern Monaco, queste serate europee, l'atmosfera del campionato tedesco, è stato un grande passo avanti nella mia carriera e mi ha aiutato a migliorare come giocatore.
Sono abbastanza aperto a rimanere più a lungo. Per come siamo adesso e per come stiamo giocando, credo che siamo sicuramente una delle migliori squadre d'Europa. Non guardo nessun'altra squadra e penso: 'Voglio andare lì'. Sono davvero felice qui. Ho ancora 18 mesi di contratto e sono sicuro che in futuro ci saranno delle discussioni".
Spagna, Inghilterra o Arabia Saudita: dove potrebbe finire Kane?
Sono state ipotizzate altre mosse, con l'ex stella degli Spurs Gus Poyet che ha dichiarato a GOAL, tra le voci che vedono i giganti della Liga Barcellona e Real Madrid interessati a Kane: "Se vuole qualcosa di diverso per la sua famiglia, andrei sicuramente al Barcellona, se [Robert] Lewandowski se ne andasse. Sarebbe completamente diverso da tutto ciò che ha avuto prima.
Inoltre, con lo stile di gioco attuale del Barcellona, un giocatore come lui in attacco segnerà sicuramente, e anche molto! Michael Owen ha espresso alcune critiche, dicendo che non riesce a credere che se ne sia andato. Non so se lui abbia letto queste parole e magari abbia pensato alla Premier League e a un possibile ritorno. È una questione molto personale per lui. La famiglia sarà molto importante nella sua decisione del prossimo anno".
Un ritorno al calcio inglese sembra essere stato escluso, dato che inseguire il record di gol di tutti i tempi di Alan Shearer in Premier League non è considerato una priorità: ora per Kane i trofei sono più importanti delle voci nei libri di storia.
Tuttavia, potrebbero essergli fatte offerte allettanti dalla Saudi Pro League, con stipendi lucrativi da guadagnare in Medio Oriente, dove le squadre di quella regione starebbero elaborando piani di reclutamento per la prossima finestra di mercato, mentre il portoghese Cristiano Ronaldo, il più grande di tutti i tempi, genera voci di uscita dall'Al-Nassr.
