Il Bayern Monaco fornisce aggiornamenti preoccupanti sul contratto di Harry Kane, mentre circolano voci su un suo possibile trasferimento in Arabia Saudita.

Sono state ipotizzate altre mosse, con l'ex stella degli Spurs Gus Poyet che ha dichiarato a GOAL, tra le voci che vedono i giganti della Liga Barcellona e Real Madrid interessati a Kane: "Se vuole qualcosa di diverso per la sua famiglia, andrei sicuramente al Barcellona, se [Robert] Lewandowski se ne andasse. Sarebbe completamente diverso da tutto ciò che ha avuto prima.

Inoltre, con lo stile di gioco attuale del Barcellona, un giocatore come lui in attacco segnerà sicuramente, e anche molto! Michael Owen ha espresso alcune critiche, dicendo che non riesce a credere che se ne sia andato. Non so se lui abbia letto queste parole e magari abbia pensato alla Premier League e a un possibile ritorno. È una questione molto personale per lui. La famiglia sarà molto importante nella sua decisione del prossimo anno".

Un ritorno al calcio inglese sembra essere stato escluso, dato che inseguire il record di gol di tutti i tempi di Alan Shearer in Premier League non è considerato una priorità: ora per Kane i trofei sono più importanti delle voci nei libri di storia.

Tuttavia, potrebbero essergli fatte offerte allettanti dalla Saudi Pro League, con stipendi lucrativi da guadagnare in Medio Oriente, dove le squadre di quella regione starebbero elaborando piani di reclutamento per la prossima finestra di mercato, mentre il portoghese Cristiano Ronaldo, il più grande di tutti i tempi, genera voci di uscita dall'Al-Nassr.