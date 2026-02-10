Il Bayern Monaco è "convinto" che Harry Kane rinnoverà il contratto nonostante l'aggiornamento criptico del presidente del club, mentre circolano voci su un possibile trasferimento in Arabia Saudita e nella Premier League.

Il direttore sportivo del Bayern Max Eberl ha recentemente fornito un aggiornamento sulle prospettive di un nuovo contratto per Kane, affermando: "Ho detto che eravamo in trattativa, ma i negoziati non sono ancora iniziati. Siamo in stretto contatto con Harry e seguiranno ulteriori sviluppi".

Kane sembra felice in Germania, ma ciò non ha impedito che continuassero a circolare voci su un suo possibile trasferimento nella Saudi Pro League o un ritorno nella Premier League. Un trasferimento in Medio Oriente sembra improbabile nel breve termine, nonostante i contratti lucrativi offerti, dato che Kane è desideroso di arricchire il suo palmares in Europa nei prossimi anni, ma un ritorno in Inghilterra sembra essere sempre possibile, dato che è il secondo miglior marcatore nella storia della Premier League con 213 gol.