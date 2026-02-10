Getty Images Sport
Il Bayern Monaco è "convinto" che Harry Kane rinnoverà il contratto nonostante l'aggiornamento criptico del presidente del club, mentre circolano voci su un possibile trasferimento in Arabia Saudita e nella Premier League.
Pubblicità
Kane rompe il digiuno di trofei dopo l'eliminazione degli Spurs
Kane è rapidamente emerso come uno dei migliori attaccanti moderni del Bayern da quando è arrivato dal Tottenham poco meno di tre anni fa, impressionando in un attacco letale che vede protagonisti anche Michael Olise, Jamal Musiala e Serge Gnabry. Non è riuscito a vincere il suo primo trofeo nella sua prima stagione con i bavaresi, ma finalmente è riuscito a sbloccarsi quando il Bayern ha riconquistato il titolo della Bundesliga nel 2024-25.
- Getty Images Sport
Il Bayern fornisce aggiornamenti preoccupanti sul contratto
Il direttore sportivo del Bayern Max Eberl ha recentemente fornito un aggiornamento sulle prospettive di un nuovo contratto per Kane, affermando: "Ho detto che eravamo in trattativa, ma i negoziati non sono ancora iniziati. Siamo in stretto contatto con Harry e seguiranno ulteriori sviluppi".
Kane sembra felice in Germania, ma ciò non ha impedito che continuassero a circolare voci su un suo possibile trasferimento nella Saudi Pro League o un ritorno nella Premier League. Un trasferimento in Medio Oriente sembra improbabile nel breve termine, nonostante i contratti lucrativi offerti, dato che Kane è desideroso di arricchire il suo palmares in Europa nei prossimi anni, ma un ritorno in Inghilterra sembra essere sempre possibile, dato che è il secondo miglior marcatore nella storia della Premier League con 213 gol.
- PubblicitàPubblicità
Il Bayern rimane "convinto" che Kane rinnoverà il contratto
Il corrispondente di Sky Germania Kerry Hau ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla situazione, rivelando: "Il giocatore ripete sempre quanto sia felice a Monaco. È molto contento della sua vita con la famiglia a Monaco e si trova bene qui, quindi tutti al Bayern Monaco sono convinti che rinnoverà il contratto.
"Non mi aspetto una decisione rapida, ma piuttosto una decisione nei prossimi mesi, probabilmente dopo la fine della stagione, e il Bayern Monaco è tranquillo perché sa quanto lui sia importante, ma allo stesso tempo quanto sia felice al Bayern Monaco, e entrambe le parti si apprezzano a vicenda".
Un'uscita imminente dal Bayern sembra particolarmente improbabile, dato che i suoi unici trofei finora sono un titolo di Bundesliga e la Supercoppa Franz Beckenbauer, mentre un ritorno al suo ex club, il Tottenham, è sicuramente fuori discussione, vista la scarsa performance della squadra del nord di Londra nelle ultime stagioni.
- Getty Images Sport
Kane punta alla gloria in Bundesliga e Champions League prima dei Mondiali
Il Bayern è ben posizionato in questa stagione e punta a conquistare altri trofei con Kane in testa alla classifica. La squadra di Vincent Kompany è in testa alla classifica della Bundesliga con 21 partite giocate, con sei punti di vantaggio sul Borussia Dortmund, il rivale più vicino. Ha anche concluso al secondo posto la fase a gironi della Champions League, con solo l'Arsenal che ha ottenuto più dei suoi 21 punti in otto partite.
Una volta terminata la stagione nazionale, Kane rivolgerà rapidamente la sua attenzione a un'estate importante con l'Inghilterra. I Three Lions di Thomas Tuchel si presentano ai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico come uno dei favoriti per la conquista del trofeo, ma Kane e la sua squadra hanno subito due dolorose sconfitte in due finali di Campionato Europeo e sono stati eliminati dai Mondiali del 2022 dalla Francia nei quarti di finale.
Il 32enne affronterà sicuramente il torneo estivo con un bagaglio di gol alle spalle, avendo già segnato 41 volte in 38 partite in tutte le competizioni in questa stagione. Gli bastano solo altri tre gol per eguagliare il suo attuale record stagionale con il Bayern, quando ha segnato 44 reti nel 2023-24.
Kane e il Bayern torneranno in campo mercoledì sera, quando affronteranno l'RB Leipzig nella DFB Pokal.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità