Il Bayer Leverkusen cade in Bundesliga dopo più di un anno: sconfitta con il RB Lipsia, ko dopo 462 giorni

La formazione di Xabi Alonso, campione di Germania, perde per la prima volta in stagione: nella scorsa in patria non lo aveva mai fatto.

Sì, è finito il tormentone del Bayer Leverkusen che si salva, in qualche modo, in extremis senza mai perdere: aveva già scricchiolato, quest'idea, in finale di Europa League, quando l'Atalanta era riuscita a evitare che i tedeschi completassero la stagione da imbattuti. Ecco, è accaduto anche in Germania. Perché i campioni in carica della Bundesliga cadono: cadono contro il RB Lipsia in campionato, dopo più di un anno. Una striscia impressionante che, comunque, fa la storia del calcio tedesco. L'articolo prosegue qui sotto