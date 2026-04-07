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Robert Lewandowski Barcelona GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Il Barcellona volta pagina, è pronta a salutare Robert Lewandowski: dove può andare e chi può sostituirlo

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Gli ultimi mesi di Lewandowski al Barcellona, perché le parti dovrebbero salutarsi a fine stagione.

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E così, mentre Diego Simeone ha scelto di ruotare alcuni dei suoi titolari abituali in vista dell’imminente quarto di finale di Champions League contro il Barcellona e della finale di Copa del Rey contro la Real Sociedad del 18 aprile, Hansi Flick ha schierato la formazione al completo. Certo, gli infortuni gli hanno impedito di schierare giocatori del calibro di Raphinha, Frenkie de Jong e Jules Koundé, appena rientrato dall’infortunio, ma per il resto il tecnico tedesco ha optato per quella che riteneva essere la sua migliore formazione disponibile.

È stato quindi degno di nota il fatto che Robert Lewandowski non fosse in campo. Flick ha invece scelto di schierare Dani Olmo come falso nove, affiancato dai veloci esterni Lamine Yamal e Marcus Rashford. E sebbene Olmo abbia combinato bene con Rashford, consentendo all'inglese di segnare il gol del pareggio del Barcellona poco prima dell'intervallo, Flick ha deciso di abbandonare l'esperimento dopo soli 45 minuti.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ASPETTANDO IL SUO TURNO

    Anziché far entrare Lewandowski, però, Flick ha preferito schierare Ferran Torres in attacco. Infatti, solo a 11 minuti dalla fine il veterano polacco è stato chiamato dalla panchina per sostituire Rashford, mentre il Barça cercava un modo per sfondare la difesa dell’Atleti, ridotta a 10 uomini.

    Otto minuti dopo, Lewandowski stava correndo verso la bandierina d'angolo del Metropolitano dopo aver finalmente infranto la resistenza dei padroni di casa. Non è stato il goal più bello che abbia mai segnato, con la palla che è rimbalzata sulla sua spalla dopo che Juan Musso aveva potuto solo respingere il tiro potente di Joao Cancelo, ma potrebbe passare alla storia come uno dei più importanti della stagione di Lewandowski.

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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    DECISIONE DA PRENDERE

    Potrebbe persino essere ricordato come l'ultimo intervento di rilievo della carriera di Lewandowski al Barcellona, e forse del suo periodo ai vertici del calcio europeo. All'ex stella del Bayern Monaco restano meno di tre mesi di contratto al Camp Nou e, sebbene al momento nessuno riveli nulla sul futuro di Lewandowski, la maggior parte dei segnali indica che se ne andrà, piuttosto che il Barcellona, ancora a corto di liquidità, offra un nuovo contratto a un giocatore in declino che compirà 38 anni alla vigilia della stagione 2026-27.

    "È una prospettiva molto lontana al momento", ha detto Flick quando gli è stato chiesto del futuro di Lewandowski dopo la partita di sabato nella capitale, caratterizzata da un clima teso. "Abbiamo otto partite di Liga da giocare. Dobbiamo rimanere concentrati e preparati".

    Durante la pausa per le nazionali, alcune indiscrezioni suggerivano che il Barça fosse disposto a offrire a Lewandowski un nuovo contratto, sebbene con una riduzione dello stipendio del 50%, ma con la possibilità di guadagnare molto attraverso una serie di bonus e clausole. Anche a un costo così basso, questa sarebbe una mossa sbagliata da parte dei Blaugrana.

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    CALO DI RENDIMENTO

    Il goal di Lewandowski contro l’Atletico ha dimostrato che il suo istinto da goleador è rimasto intatto, ma non c’è dubbio che negli ultimi 12 mesi abbia perso smalto.

    Le statistiche grezze dipingono un quadro convincente della situazione attuale di Lewandowski. La scorsa stagione ha totalizzato 42 goal in tutte le competizioni, mentre il Barça ha vinto il triplete nazionale. Quel bottino includeva 27 goal in 34 presenze in Liga, con Lewandowski che andava a segno in media ogni 99 minuti.

    A distanza di quasi un anno, Lewandowski è attualmente a quota 17 goal stagionali e, sebbene il suo rapporto minuti per goal in Liga sia quasi identico, non è più una scelta fissa dall’inizio. È stato schierato da Flick in campionato solo 12 volte in questa stagione, rispetto alle 32 della precedente.

    In realtà, Lewandowski ha iniziato la stagione alla grande, segnando otto volte nelle prime 10 partite di campionato. Ma dal 22 novembre ha segnato solo quattro volte in Liga.

    In Champions League, invece, ha segnato quattro gol nelle ultime quattro partite dopo cinque presenze senza trovare la rete in Europa. Tuttavia, tra questi goal c'erano il quarto nella vittoria per 4-2 contro lo Sparta Praga e gli ultimi due gol nella vittoria per 7-2 contro il Newcastle negli ottavi di finale. Il suo unico goal di reale importanza è stato il pareggio segnato contro il Copenaghen che ha dato la scossa al Barça prima che vincesse per 4-1.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    NON ADATTO?

    Il problema principale per Lewandowski, tuttavia, è che fatica a inserirsi nella fase di costruzione del gioco del Barcellona. Secondo i dati di FotMob, in Liga si colloca al 57° percentile per numero di passaggi (14,2) e al 35° percentile per numero di tocchi (33,1) ogni 90 minuti, mentre vince meno della metà dei duelli in cui è coinvolto.

    Sotto la guida di Flick, il Barça ha adottato una linea difensiva alta e attacchi veloci che coinvolgono i passaggi intricati di Pedri e De Jong, combinati con il gioco emozionante sulle fasce di Yamal e Raphinha e le incursioni in profondità di Fermin Lopez. Lewandowski può quindi sembrare una riserva per lunghi periodi mentre aspetta che la palla entri nell'area di rigore.

    "Sono il tipo di giocatore che può giocare ogni tipo di calcio", ha insistito durante una recente intervista con The Athletic. "Posso adattarmi a molte diverse situazioni tattiche. Se giochiamo in contropiede, nessun problema. Posso giocare in ogni tipo di tattica. Posso imparare molto e adattarmi. Posso giocare in ogni sistema. Sono sempre stato aperto a tutto, e posso imparare e adattarmi molto velocemente."

    A prima vista sembra che non sia più così, e la decisione di Flick di schierare Olmo e poi Ferran contro l'Atletico la dice lunga.


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  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    IL FUTURO

    A Lewandowski non mancheranno certo le opzioni qualora decidesse di lasciare il club quest’estate. Continuano a circolare voci su un interesse da parte della MLS, in particolare del Chicago Fire, mentre la Juventus è stata indicata come potenziale destinazione qualora il polacco volesse proseguire la sua carriera in Europa. E sebbene lui stesso insista nel dire che non è stata presa alcuna decisione, nella stessa intervista con The Athletic ha lasciato intendere che non sarebbe contrario a rimanere con i campioni di Spagna.

    "Per ora non posso dirvi nulla (su cosa deciderò), perché non sono nemmeno sicuro al 50% di quale strada voglio prendere. Non è il momento giusto", ha detto. "Non mi metto pressione: probabilmente quando avevo 25 o 30 anni sarebbe stato diverso.

    "Con la mia esperienza e l'età che ho, non devo decidere adesso. Non ho la sensazione di quale strada dovrei scegliere. Forse tra tre mesi sarà il momento in cui dovrò decidere. Ma comunque, non ho alcun stress. Devo sentirlo. Devo iniziare a sentirlo, poi sarà più facile per me quando parleremo del mio futuro."

    "Essere al Barça negli ultimi anni mi ha permesso di vedere quanta dedizione e quanto lavoro ci siano dietro le quinte per far progredire il club", ha aggiunto. "C'è un forte senso di ambizione e fiducia nel futuro, e questo crea molta motivazione per tutti all'interno della squadra.

    "Per un club come il Barcellona, la stabilità e la fiducia nel progetto a lungo termine sono molto importanti. Credo nella continuità e nelle persone che comprendono veramente i valori e l'identità di questo club."

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    COME SOSTITUIRLO?

    Non è un segreto, tuttavia, che il Barcellona stia valutando le opzioni e cercando alternative nel caso in cui Lewandowski dovesse lasciare il club. Harry Kane è stato il loro obiettivo principale, ma dato che il capitano dell’Inghilterra sembra destinato a firmare un rinnovo con il Bayern Monaco, il Barcellona verrebbe di conseguenza escluso da qualsiasi accordo a causa del prezzo troppo elevato.

    Il potenziale free agent della Juve, Dusan Vlahovic, sarebbe un'opzione molto più appetibile dal punto di vista economico, ma il serbo non è indubbiamente riuscito a esprimere il suo potenziale a Torino, ed è quindi difficile immaginare come possa rappresentare un miglioramento rispetto a un Lewandowski ormai in età avanzata.

    Joao Pedro del Chelsea e Fisnik Asllani dell'Hoffenheim sono stati indicati come altri giocatori per cui il Barça ha mostrato interesse, ma nessuno dei due può reggere il confronto con Lewandowski. Piuttosto, l'unica vera opzione è l'uomo che probabilmente scenderà in campo come attaccante titolare dell'Atlético nella partita di andata dei quarti di finale di Champions League di mercoledì al Camp Nou: Julian Alvarez.

    Sebbene si dica che Alvarez sia aperto a lasciare il Metropolitano quest'estate, è improbabile che il Barça abbia i fondi per un'operazione del genere su un giocatore il cui contratto ha ancora quattro anni di validità, a meno che non venda uno o due dei propri gioielli della corona insieme ad alcuni giocatori di secondo piano. Tuttavia, abbiamo già escluso il Barça dalla corsa per alcuni giocatori per motivi finanziari, solo per vedere Joan Laporta tirare l’ennesima leva per sbloccare fondi.

    Naturalmente, liberarsi di Lewandowski aiuterebbe in qualche modo, e questa dovrebbe essere la priorità del Barça. Queste ultime quattro stagioni hanno fornito una deliziosa coda a una delle migliori carriere di un attaccante europeo del XXI secolo, ma è giunto il momento di voltare pagina, indipendentemente dalla difficoltà che comporterà trovare un sostituto.

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