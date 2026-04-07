Il Barcellona volta pagina, è pronta a salutare Robert Lewandowski: dove può andare e chi può sostituirlo

A Lewandowski non mancheranno certo le opzioni qualora decidesse di lasciare il club quest’estate. Continuano a circolare voci su un interesse da parte della MLS, in particolare del Chicago Fire, mentre la Juventus è stata indicata come potenziale destinazione qualora il polacco volesse proseguire la sua carriera in Europa. E sebbene lui stesso insista nel dire che non è stata presa alcuna decisione, nella stessa intervista con The Athletic ha lasciato intendere che non sarebbe contrario a rimanere con i campioni di Spagna.

"Per ora non posso dirvi nulla (su cosa deciderò), perché non sono nemmeno sicuro al 50% di quale strada voglio prendere. Non è il momento giusto", ha detto. "Non mi metto pressione: probabilmente quando avevo 25 o 30 anni sarebbe stato diverso.

"Con la mia esperienza e l'età che ho, non devo decidere adesso. Non ho la sensazione di quale strada dovrei scegliere. Forse tra tre mesi sarà il momento in cui dovrò decidere. Ma comunque, non ho alcun stress. Devo sentirlo. Devo iniziare a sentirlo, poi sarà più facile per me quando parleremo del mio futuro."

"Essere al Barça negli ultimi anni mi ha permesso di vedere quanta dedizione e quanto lavoro ci siano dietro le quinte per far progredire il club", ha aggiunto. "C'è un forte senso di ambizione e fiducia nel futuro, e questo crea molta motivazione per tutti all'interno della squadra.

"Per un club come il Barcellona, la stabilità e la fiducia nel progetto a lungo termine sono molto importanti. Credo nella continuità e nelle persone che comprendono veramente i valori e l'identità di questo club."