Il Barcellona volta pagina, è pronta a salutare Robert Lewandowski: dove può andare e chi può sostituirlo

Non è un segreto, tuttavia, che il Barcellona stia valutando le opzioni e cercando alternative nel caso in cui Lewandowski dovesse lasciare il club. Harry Kane è stato il loro obiettivo principale, ma dato che il capitano dell’Inghilterra sembra destinato a firmare un rinnovo con il Bayern Monaco, il Barcellona verrebbe di conseguenza escluso da qualsiasi accordo a causa del prezzo troppo elevato.
Il potenziale free agent della Juve, Dusan Vlahovic, sarebbe un'opzione molto più appetibile dal punto di vista economico, ma il serbo non è indubbiamente riuscito a esprimere il suo potenziale a Torino, ed è quindi difficile immaginare come possa rappresentare un miglioramento rispetto a un Lewandowski ormai in età avanzata.
Joao Pedro del Chelsea e Fisnik Asllani dell'Hoffenheim sono stati indicati come altri giocatori per cui il Barça ha mostrato interesse, ma nessuno dei due può reggere il confronto con Lewandowski. Piuttosto, l'unica vera opzione è l'uomo che probabilmente scenderà in campo come attaccante titolare dell'Atlético nella partita di andata dei quarti di finale di Champions League di mercoledì al Camp Nou: Julian Alvarez.
Sebbene si dica che Alvarez sia aperto a lasciare il Metropolitano quest'estate, è improbabile che il Barça abbia i fondi per un'operazione del genere su un giocatore il cui contratto ha ancora quattro anni di validità, a meno che non venda uno o due dei propri gioielli della corona insieme ad alcuni giocatori di secondo piano. Tuttavia, abbiamo già escluso il Barça dalla corsa per alcuni giocatori per motivi finanziari, solo per vedere Joan Laporta tirare l’ennesima leva per sbloccare fondi.
Naturalmente, liberarsi di Lewandowski aiuterebbe in qualche modo, e questa dovrebbe essere la priorità del Barça. Queste ultime quattro stagioni hanno fornito una deliziosa coda a una delle migliori carriere di un attaccante europeo del XXI secolo, ma è giunto il momento di voltare pagina, indipendentemente dalla difficoltà che comporterà trovare un sostituto.