Il Barcellona perde un talento a centrocampo: Dro Fernandez paga la clausola rescissoria e va al PSG

A dicembre, l'allenatore del Barcellona Flick aveva espresso che la squadra avesse bisogno di rinforzi in difesa, vista l'infortunio al ginocchio di Andreas Christensen. Anche se Ronald Araujo è tornato dalla pausa per migliorare la sua salute mentale, il tedesco ha chiesto altri rinforzi.

"Un difensore a gennaio? Vedremo. Ne parlerò con Deco, forse domani, non oggi. Per me, prima di tutto, l'importante è che Andreas (Christensen) torni in buona forma".

Poi, all'inizio di gennaio, quando è emersa la gravità dell'infortunio di Christensen, ha inviato un messaggio cristallino al consiglio di amministrazione.

Ha aggiunto: "Ho parlato con il mio staff e con Deco parliamo molto. E pensiamo che quando Ronald [Araujo] tornerà avremo buone alternative al centro della difesa. Joao può giocare su entrambi i lati, può darci buone opzioni. Ma alla fine, fino ad ora, non è ancora fatto, ma sarei felice se andasse in porto. È un'altra opzione per l'attacco. Abbiamo parlato di ingaggiare un difensore centrale, ma penso che abbia più senso, penso che sia una buona opzione e un giocatore di alta qualità.

Negli ultimi due anni abbiamo dovuto essere oculati negli acquisti dei giocatori. Non è come gli altri club, che possono spendere centinaia di milioni per i giocatori. Ma penso che sia positivo, si vede che i nostri giocatori stanno progredendo. I nostri giovani stanno crescendo e noi abbiamo fiducia in loro. Ora abbiamo l'opportunità di ingaggiare un veterano. Sarei felice se venisse".

E infatti il Barça ha mantenuto la promessa, questa volta con il prestito del terzino Joao Cancelo dall'Al-Hilal.