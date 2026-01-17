Getty Images Sport
Il Barcellona perde un talento a centrocampo: Dro Fernandez paga la clausola rescissoria e va al PSG
FLICK VUOLE VOLTI NUOVI
A dicembre, l'allenatore del Barcellona Flick aveva espresso che la squadra avesse bisogno di rinforzi in difesa, vista l'infortunio al ginocchio di Andreas Christensen. Anche se Ronald Araujo è tornato dalla pausa per migliorare la sua salute mentale, il tedesco ha chiesto altri rinforzi.
"Un difensore a gennaio? Vedremo. Ne parlerò con Deco, forse domani, non oggi. Per me, prima di tutto, l'importante è che Andreas (Christensen) torni in buona forma".
Poi, all'inizio di gennaio, quando è emersa la gravità dell'infortunio di Christensen, ha inviato un messaggio cristallino al consiglio di amministrazione.
Ha aggiunto: "Ho parlato con il mio staff e con Deco parliamo molto. E pensiamo che quando Ronald [Araujo] tornerà avremo buone alternative al centro della difesa. Joao può giocare su entrambi i lati, può darci buone opzioni. Ma alla fine, fino ad ora, non è ancora fatto, ma sarei felice se andasse in porto. È un'altra opzione per l'attacco. Abbiamo parlato di ingaggiare un difensore centrale, ma penso che abbia più senso, penso che sia una buona opzione e un giocatore di alta qualità.
Negli ultimi due anni abbiamo dovuto essere oculati negli acquisti dei giocatori. Non è come gli altri club, che possono spendere centinaia di milioni per i giocatori. Ma penso che sia positivo, si vede che i nostri giocatori stanno progredendo. I nostri giovani stanno crescendo e noi abbiamo fiducia in loro. Ora abbiamo l'opportunità di ingaggiare un veterano. Sarei felice se venisse".
E infatti il Barça ha mantenuto la promessa, questa volta con il prestito del terzino Joao Cancelo dall'Al-Hilal.
- Goal AR
UN TALENTO AI SALUTI
Ma sembra che perderanno una promessa del futuro, Fernandez. I media spagnoli Sport e Mundo Deportivo sostengono che il diciottenne lascerà la capolista della Liga questo mese, alla ricerca di maggiori opportunità di giocare in prima squadra. Anche se ha giocato cinque volte in prima squadra in questa stagione, sembra che il giovane abbia intenzione di accumulare più minuti altrove. Si dice che il direttore sportivo del Barcellona, Deco, abbia cercato di rinnovare il suo contratto, che scade nell'estate del 2027, ma Fernandez avrebbe comunicato al club la sua intenzione di andarsene. Secondo il giornalista Ben Jacobs, City, Chelsea e Borussia Dortmund sono in lizza per ingaggiare il giovane, ma il Paris Saint-Germain è in pole position. Jacobs aggiunge che ci sono stati colloqui positivi, ma che non è stato ancora firmato nulla. Per inciso, Fermin Lopez e Dani Olmo sono davanti a lui nella gerarchia dei numeri 10 della squadra catalana, quindi per ora non c'è una strada chiara per giocare sotto la guida di Flick.Cerchi scommesse calcistiche più intelligenti? Ottieni anteprime degli esperti, pronostici basati sui dati e approfondimenti vincenti con GOAL Tips su Telegram. Unisciti subito alla nostra community in continua crescita!
LA RABBIA DI FLICK
Alla luce di queste notizie, Flick sarebbe furioso per la partenza di Fernandez dal Barça. L'ex allenatore del Bayern Monaco tiene in grande considerazione il centrocampista, apprezzandone il talento. La scorsa estate lo aveva portato con sé nel tour precampionato del Barça in Giappone e Corea del Sud e gli aveva concesso il debutto in questa stagione, quindi questo cambiamento di rotta è una "grande delusione" per l'allenatore blaugrana. Inoltre, Flick ritiene che il club stia lasciando andare un talento promettente.
- Getty Images Sport
E ORA?
Resta da vedere se il Barcellona riuscirà a trattenere Fernandez o se questi lascerà effettivamente il club a gennaio. Dopo questo aggiornamento sul suo futuro e vedremo se giocherà nelle prossime partite contro la Real Sociedad domenica, in trasferta contro lo Slavia Praga in Champions League a metà settimana, o in casa contro l'Oviedo in campionato domenica prossima.
