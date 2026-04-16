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Francesco Schirru

Il Barcellona ha presentato una denuncia per l'arbitraggio in Champions: "Danni sportivi e finanziari"

Champions League
Atletico Madrid vs Barcellona
Atletico Madrid
Barcellona

Non si placano le polemiche post eliminazione del Barcellona dalla Champions League per mano dell'Atletico Madrid: "Sono state prese diverse decisioni arbitrali che non rispettano le regole del calcio".

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Il Barcellona non ci sta. A due giorni dall'eliminazione Champions per mano dell'Atletico Madrid, la società catalana ha presentato una denuncia alla UEFA per quanto riguarda la prestazione arbitrale delle due partite andate in scena nei quarti e pregne di polemiche.

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, il Barcellona evidenzia di ritenere come nelle due partite siano "state prese diverse decisioni arbitrali che non rispettavano le regole del calcio, derivanti da un'applicazione errata dei regolamenti e da una mancanza di intervento appropriato da parte del sistema VAR in incidenti di chiara importanza".

Secondo il Barcellona "l'accumulo di questi errori ha avuto un impatto diretto sul corso delle partite e sull'esito finale del pareggio, causando danni sportivi e finanziari significativi al club. Attraverso questa denuncia, il club ribadisce le richieste precedentemente avanzate alla UEFA e, allo stesso tempo, si offre di collaborare con l’organizzazione con l’obiettivo di migliorare il sistema arbitrale per garantire un’applicazione più rigorosa, equa e trasparente delle regole del calcio".

  • DUE ESPULSIONI

    Il Barcellona è rimasto in dieci sia nella partita d'andata persa 2-0, sia in quella di ritorno vinta per 2-1, un risultato che ha portato all'eliminazione nei quarti di finale.

    Il match d'andata ha visto Cubarsì espulso per rosso diretto, mentre nella sfida di Madrid è stato Garcia a ricevere il più pesante dei cartellini al minuto 79, mentre una settimana prima il giovane centrale aveva lasciato i suoi in inferiorità numerica a fine primo tempo.

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  • LA RABBIA DI RAPHINHA

    Tra i giocatori maggiormente imbestialiti dopo la partita di ritorno c'è stato sicuramente Raphinha, che non ha certo usato giri di parole dopo l'eliminazione europea:

    “Secondo me, è stata una vittoria rubata" le parole del brasiliano. "Non solo in questa partita, ma anche nell’altra. L’arbitraggio è stato pessimo. Incredibili le decisioni prese. L’Atletico ha commesso molti falli e l’arbitro non ha mostrato nemmeno un cartellino giallo".

    Flick, tecnico del Barcellona, ha invece semplicemente raccontato come "guardando entrambe le partite siamo stati molto meglio dell’Atletico. Ma alla fine è andata così e dobbiamo accettarlo".

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  • L'ULTIMA CHAMPIONS

    Il Barcellona non vince la Champions League oramai da più di un decennio, ovvero dalla finale del 2015 contro la Juventus.

    Escludendo la Champions vinta negli anni '90 in finale contro la Sampdoria, il Barcellona ha vinto il massimo trofeo europeo solamente con Leo Messi in squadra. Dopo l'argentino, i blaugrana hanno raggiunto al massimo le semifinali.

    Nel 2026/2027 il Barcellona sarà nuovamente tra le favorite per vincere, con i tifosi blaugrana che si augurano di interrompere il digiuno europeo dopo anni deludenti.

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