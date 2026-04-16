Il Barcellona ha presentato una denuncia per l'arbitraggio in Champions: "Danni sportivi e finanziari"

Il Barcellona non ci sta. A due giorni dall'eliminazione Champions per mano dell'Atletico Madrid, la società catalana ha presentato una denuncia alla UEFA per quanto riguarda la prestazione arbitrale delle due partite andate in scena nei quarti e pregne di polemiche.

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, il Barcellona evidenzia di ritenere come nelle due partite siano "state prese diverse decisioni arbitrali che non rispettavano le regole del calcio, derivanti da un'applicazione errata dei regolamenti e da una mancanza di intervento appropriato da parte del sistema VAR in incidenti di chiara importanza".

Secondo il Barcellona "l'accumulo di questi errori ha avuto un impatto diretto sul corso delle partite e sull'esito finale del pareggio, causando danni sportivi e finanziari significativi al club. Attraverso questa denuncia, il club ribadisce le richieste precedentemente avanzate alla UEFA e, allo stesso tempo, si offre di collaborare con l’organizzazione con l’obiettivo di migliorare il sistema arbitrale per garantire un’applicazione più rigorosa, equa e trasparente delle regole del calcio".