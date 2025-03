Igor Tudor allenatore della Juventus, fino a quando ha firmato? Contratto breve

Esonerato Thiago Motta, Tudor approda alla Juve come nuovo mister bianconero: nelle sue mani il destino di Madama, ma anche il proprio.

Superato Roberto Mancini al fotofinish, Igor Tudor è stato ufficialmente annunciato come nuovo allenatore della Juventus. Thiago Motta esonerato e sostituito dal collega croato, che dopo aver giocato per diversi anni in bianconero e aver ricoperto il ruolo di vice-tecnico ha ora l'opportunità di essere il mister in capo.

Igor Tudor è il nuovo tecnico della Juventus, che ha deciso di affidarsi a chi conosce la società per salvare l'annata ed evitare di naufragare completamente. Per l'ex mister della Lazio un contratto breve, in attesa di capire come si comporterà nei prossimi mesi da allenatore bianconero.

In teoria, infatti, Tudor potrebbe conquistare più tempo come tecnico della Juventus qualora la società risulti soddisfatta del suo operato come mister bianconero negli ultimi mesi del 2024/2025.