Il nuovo tecnico bianconero ha già preso una decisione su chi sarà il capitano: "Manuel è il ragazzo giusto".

Igor Tudor sembra avere già le idee molto chiare su quella che deve essere la sua Juventus, a partire dal ruolo di capitano.

Ad indossare la fascia bianconera, infatti, sarà Manuel Locatelli, come dichiarato dallo stesso tecnico nel corso della conferenza stampa di presentazione: "È un ragazzo per bene".

Non ci sarà più dunque un continuo cambio di fascia come successo nel corso degli ultimi mesi: con Thiago Motta, infatti, sono stati ben sette in pochi mesi.