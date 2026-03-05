Icons - Vuvuzelas, Jabulani e l'altra Mano di Dio: il dramma e le polemiche che hanno accompagnato i Mondiali più belli di sempre

La potente squadra francese vantava una rosa di superstar mondiali che aveva raggiunto la finale del 2006, perdendo ai rigori contro l'Italia dopo che Zinedine Zidane era stato espulso per quella folle testata a Marco Materazzi. Ma si era qualificata per il torneo del 2010 solo dopo uno scontro diretto contro la Repubblica d'Irlanda. Un doppio fallo di mano intenzionale di Thierry Henry nella fase che ha portato al goal decisivo di William Gallas aveva scatenato un putiferio che, alcuni anni dopo, aveva portato all'introduzione del Video Assistant Referee nel calcio.

Poi, due mesi prima della finale, lo scandalo esplose sui media di tutto il mondo. Franck Ribéry, Karim Benzema e Sidney Govou furono accusati di aver pagato per avere rapporti sessuali con una escort minorenne di nome Zahia Dehar. Come se non bastasse, la Federcalcio francese annunciò che l'allenatore Raymond Domenech avrebbe lasciato il suo incarico subito dopo il torneo, indebolendo la sua già fragile autorità sulla squadra.

Tutto ciò portò a una crescente tensione all'interno della compagine transalpina. Il primo segnale arrivò appena 24 ore prima della partita d'esordio contro l'Uruguay, quando Florent Malouda affrontò Domenech durante l'allenamento e fu trascinato via dal capitano Patrice Evra. Malouda rimase poi in panchina durante il fiacco pareggio per 0-0 dei Bleus contro i sudamericani, che ha spinto la leggenda francese ed ex capitano Zidane a dichiarare ai media che, a suo avviso, Domenech aveva perso il controllo della squadra. Commenti che si sono rivelati profetici.

Nella partita successiva della Francia, persa per 2-0 contro il Messico, le tensioni interne alla squadra sono esplose durante l'intervallo. Nicolas Anelka ha avuto un violento litigio con l'allenatore e, dopo aver rifiutato di scusarsi quando gli è stato chiesto dal presidente della Federcalcio francese, è stato sostituito e mandato a casa.

Il giorno seguente, la portata del malcontento francese fu resa nota al mondo intero. Durante una sessione di allenamento aperta al pubblico, la squadra ha protestato contro l’allontanamento di Anelka rifiutandosi di partecipare all'allenamento. Dopo aver firmato autografi per i tifosi, la squadra si è recata al campo di allenamento dove Patrice Evra è quasi venuto alle mani con il preparatore atletico Robert Duverne sotto gli occhi del pubblico presente.

Evra si è precipitato verso l'autobus della squadra, dove è stato raggiunto dal resto della rosa. Hanno chiuso le tende dell'autobus e, a quanto sembra, scrissero alcuni appunti, perché quando finalmente uscirono avevano in mano una lettera che fecero leggere a Domenech ai tifosi e ai media in attesa.

“Tutti i giocatori, senza eccezioni, vogliono dichiarare la loro opposizione alla decisione presa dalla FFF di escludere Nicolas Anelka dalla squadra”, ha detto.

“Su richiesta della squadra, il giocatore in questione ha cercato di avviare un dialogo, ma il suo approccio è stato ignorato”.

Per molti questo è stato il momento più buio nella storia del calcio francese, ma il peggio doveva ancora arrivare. Nella loro ultima partita del girone contro il Sudafrica, già qualificato, alla Francia, ormai eliminata, bastava giocare male affinché i Bafana vincessero con 3 goal di scarto e passassero il turno. Sotto di 2-0 all'intervallo e ridotti a 10 uomini dopo il cartellino rosso ricevuto da Yoann Gourcuff al 25', i Bleus si sono risvegliati dal torpore e hanno accorciato le distanze quando Franck Ribéry ha battuto Tsepo Masilela su un lancio in profondità e ha servito Florent Malouda che ha insaccato a porta vuota. Entrambe le squadre hanno perso quel giorno e il Sudafrica è diventato il primo paese ospitante della storia ad essere eliminato nella fase a gironi.