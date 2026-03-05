Icons - Vuvuzelas, Jabulani e l'altra Mano di Dio: il dramma e le polemiche che hanno accompagnato i Mondiali più belli di sempre

La Coppa del Mondo FIFA 2010 ospitata dal Sudafrica è stata recentemente classificata come la migliore Coppa del Mondo mai disputata. A seconda della vostra opinione su ciò che rende straordinaria una Coppa del Mondo, potreste essere entusiasti di questa valutazione oppure alzare gli occhi al cielo e mormorare qualcosa sulle vuvuzelas, sui knuckleball, sull'ammutinamento e sul fallo di mano di Luis Suarez.
Questa è stata la prima Coppa del Mondo a svolgersi nell'era digitale moderna, con i social media che hanno portato ogni aspetto dell'esperienza direttamente nella testa di ognuno di noi attraverso lo schermo del telefono. Sia Twitter che Facebook erano agli albori della loro interconnessione e hanno reso questa edizione del Mondiale molto più di un semplice gruppo di uomini che calciavano un pallone per vincere un trofeo.
L'ha trasformata in un'esperienza immersiva di cultura pop in cui era possibile seguire l'azione attraverso i tweet live di Joe Blog sulle sue opinioni sul cartellino rosso scandaloso di Kakà, oppure vivere l'esperienza aziendale edulcorata attraverso il presidente della FIFA, allora 71enne, che dichiarava “Sono anche molto felice di condividere la mia esperienza della Coppa del Mondo FIFA 2010 con i tifosi di tutto il mondo” nel suo primo tweet in assoluto alla vigilia delle finali.
Thefacebook, come era conosciuto il giorno del suo lancio, aveva solo tre mesi quando, in un’anonima sala conferenze a Zurigo, Joseph “Sepp” Blatter, presidente della FIFA, fece del suo meglio per creare suspense nell'annuncio dei paesi ospitanti dei Mondiali del 2010, insistendo più volte sul fatto che avrebbe appreso il risultato - del dubbio processo di selezione della FIFA - in tempo reale, mentre estraeva il nome del paese vincitore da una semplice busta bianca adornata da un vistoso sigillo rosso. Tuttavia, alla vista di Nelson Mandela seduto in prima fila si dimostrò che Blatter stava semplicemente nascondendo la verità. Non sarebbe stata invitata l'icona globale dell'anti-apartheid a sedersi in un posto d'onore per poi dirgli che avrebbe perso l’assegnazione.
Quando Blatter smise di recitare e finalmente confermò l’assegnazione, la delegazione sudafricana esplose di gioia e molti dei suoi membri tirarono fuori dei lunghi tubi di plastica e presentarono al mondo quella che sarebbe stata una caratteristica sonora distintiva dei Mondiali: la vuvuzela.