Icardi trascina il Galatasaray con goal e assist: punta a vincere tutto nei prossimi mesi

L'attaccante argentino protagonista nei playoff di Europa League: il Galatasaray si aggrappa ad Icardi per gli obiettivi stagionali.

Dal Liverpool al Bayer Leverkusen, passando per il West Ham, sono diverse le squadre già qualificate agli ottavi di Europa League decise a conquistare l'Europa League 2023/2024. A loro si aggiungeranno altre otto formazioni provenienti dai playoff, a cui partecipano anche Milan, Roma e il Galatasaray di Mauro Icardi.

Dopo aver ben impressionato in Champions e aver avuto la possibilità di proseguire in Europa in seguito al terzo posto davanti al Manchester United, il Galatasaray ha conquistato la partita d'andata dei playoff contro lo Sparta Praga.

Una gara equilibrata, decisa nell'extratime della ripresa e che vedrà Praga decisiva per il passaggio al turno decisivo. Con un Mauro Icardi così, però, i fans del Galatasaray sono convinti di poter proseguire il cammino e dire la propria in maniera importante.