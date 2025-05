I verdetti della Serie A 2024/2025: Scudetto, le qualificate in Champions, Europa League, Conference e le squadre retrocesse in B

Napoli campione e in Champions con Inter, Atalanta e Juve, in Europa League Roma e Bologna, Fiorentina in Conference. In B Empoli, Venezia e Monza.

La Serie A 2024/2025 è finita. Emessi i verdetti definitivi del campionato, che ha visto il Napoli conquistare lo Scudetto al termine dell'appassionante duello con l'Inter. Partenopei e nerazzurri in Champions con Atalanta e Juventus, mentre Roma e Bologna giocheranno in Europa League. Ancora Conference per la Fiorentina, che ha beffato all'ultima giornata la Lazio (fuori da tutto come il Milan). Masticano amaro Empoli, Venezia e Monza, retrocesse in B. L'articolo prosegue qui sotto Di seguito, tutte le sentenze della stagione traguardo per traguardo.